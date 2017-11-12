В начале недели в Украине потеплеет – на юге до +18

В понедельник, 13 ноября, в Украине немного потеплеет, самой высокой температура достигнет до +18 градусов по Цельсию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

«Сегодня похолодало, туман, дождь, а кое-где уже и снег летает и даже садится. Если в вашей местности сегодня на термометрах +1, +2 градуса и моросит или идет дождь, будьте готовы и к мокрому снегу. А вот завтра немного потеплеет», – пишет синоптик.

По ее словам, на западе и севере температура поднимется до + 4 + 10 градусов.

«А южнее линии Черновцы-Кропивницкий-Днепр-Донецк ожидается + 10 + 16, а на юге Одесской области и в Крыму вероятно до +18 градусов», – написала Диденко.

В то же время, согласно карте, которую опубликовала Наталка Диденко, в Николаевскойо бласти ожидается +15.

Также синоптик отметила, что серьезных осадков завтра не предвидится, на западе пройдет небольшой дождь. Однако вслед за потеплением начнется более устойчивое похолодания.