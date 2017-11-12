В начале недели в Украине потеплеет – на юге до +18

В понедельник, 13 ноября, в Украине немного потеплеет, самой высокой температура достигнет до +18 градусов по Цельсию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
«Сегодня похолодало, туман, дождь, а кое-где уже и снег летает и даже садится. Если в вашей местности сегодня на термометрах +1, +2 градуса и моросит или идет дождь, будьте готовы и к мокрому снегу. А вот завтра немного потеплеет», – пишет синоптик.
По ее словам, на западе и севере температура поднимется до + 4 + 10 градусов.
«А южнее линии Черновцы-Кропивницкий-Днепр-Донецк ожидается + 10 + 16, а на юге Одесской области и в Крыму вероятно до +18 градусов», – написала Диденко.
В то же время, согласно карте, которую опубликовала Наталка Диденко, в Николаевскойо бласти ожидается +15.
Также синоптик отметила, что серьезных осадков завтра не предвидится, на западе пройдет небольшой дождь. Однако вслед за потеплением начнется более устойчивое похолодания.
«Сегодняшний снег – следствие встречи влажной воздушной массы и снижение температуры до 1-3 градусов тепла. Это – еще не снег, это предупреждение, что зима – будет. Не торопимся с выводами, все же пока – осень за окном», – резюмировала Диденко.