«Они до сих пор отличная команда»: Королева Елизавета и принц Филипп празднуют 70-ю годовщину семейной жизни

Королева Британии Елизавета ІІ влюбилась в принца Филиппа, будучи подростком, а вскоре они отпразднуют 70 лет совместной жизни.

Ранее на небольшом приеме в Виндзорском замке гостей угощали по случаю впечатляющего партнерства: семидесятилетнего брака королевы Елизаветы и принца Филиппа, сообщает People.

С радостью приветствуя собравшихся, рассказывает гость приема, 96-летний Филипп был «включен как всегда». Его более сдержанная жена, 91-летняя Елизавета, беседовала с другими. Со стороны было видно, насколько она и сейчас полагается на свою вторую половинку.

«Отчасти причина, по которой она остается такой неуклонной, является то, что он находится рядом с ней, - говорит источник. - Они отличная команда, и это до сих пор так».

70-я годовщина пары наступит 20 ноября, ее королевская пара планирует отпраздновать в частном порядке с семьей в Виндзорском замке. Это еще одна важная веха для королевы, которая в 2015 году превзошла королеву Викторию как самого долгоживущего британского монарха в истории.

С момента свадьбы 20 ноября 1947 года на стороне королевы всегда был Филипп, чья уверенность и ненавязчивый юмор уравновешивали застенчивую природу Елизаветы.

«Он - тот, кто может быть откровенен с ней, и тот, с кем она может смеяться», - говорит королевский биограф Роберт Хардман, автор книги Наша королева в девяносто. Елизавете было всего 13 лет, когда она впервые увидела очаровательного Филиппа, а затем 18-летнего энергичного кадета Королевского флота с «пронзительными голубыми глазами», как позже описывала его гувернантка Елизаветы.

Как и в любом браке, в семье Филиппа и Елизаветы случались напряженность и конфликты. Пара часто проводила время по отдельности.

«В течение нескольких десятилетий его экипаж регулярно уезжал на выходные», - говорит историк Роберт Лэйси.

Тем не менее, отмечает Лэйси, Филипп «всегда оставался в доме общих друзей. Друзья королевы - солидные, нравственные люди, и я не думаю, что друзья закрывали бы глаза на то, что королева не одобрила бы».

В то время как Филипп иногда раздражался своей второстепенной публичной ролью супруга королевы, дома он всегда был королем замка.

«В браке Филипп отвечал практически за все», - говорит Лэйси.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в июне этого года в Лондоне традиционным парадом поздравили Елизавету II с ее 91-м Днем рождения.