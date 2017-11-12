Родители не платят в школьные фонды ни копейки

Уже год родители не платят в школьные фонды. Так решили депутаты городского совета, а мэр и общественники взяли процесс неуплаты под свой жесткий контроль. Зорко следят за нарушениями и местные СМИ. К слову, за год без собирательства не уволен никто из должностных лиц, отрадно и поучительно...
К сожалению, это история победы в борьбе с поборами в школах и дошкольных учреждениях, увы, не в нашем славном и красивом городе, а в Сумах. Именно этим опытом поделилась сумская делегация представителей образования, два дня перенимавшая опыт наших освитян в Николаеве.
Делиться нашим было чем, сумские педагоги, накануне посетившие Одессу, нашли николаевские школы и детсады не хуже, а в чем-то и лучше, чем у богатой соседки.
Николаевской освите есть чем похвалиться!
а) Химической и биологической лабораториями Муниципального коллегиума:
б) Мастерскими и студиями Академии детского творчества:
в) Супер-классами и удобными учительскими школы №22:
г) Украинской свитлицей в детском саду №5:
д) Знаменитым экономическим лицеем – авторской школой Анатолия Компанийца.
ж) Многолюдным детским концерном кружков и внеклассных студий Дома творчества учащихся:
О достижениях освитян Николаева разговор отдельный.
Но вернемся "к нашим баранам", к фондам, платежам и различным благотворительным сборам.
Кстати, экс-голова Александр Сенкевич ведь тоже въехал в мэрию на бричке полной обещаний, а среди них – пресечь на корню школьные поборы. Не получилось, может голова вскружилась от шальных денег?
Продолжнеие будет разнообразным….
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