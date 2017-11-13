Эксперты сняли 5 видеороликов, чтобы украинцам за несколько минут стало понятно, как работает бюджет

Граждане должны учиться контролировать расходы местных бюджетов, которые в 2018 году превысят 500 миллиардов гривен.

В этом убеждены эксперты Института социально-экономических исследований.

«За три года действия закона о децентрализации в Украине появилось 665 объединенных территориальных общин. Согласно общеевропейской практике проведения административно-территориальных реформ, это один из рекордных показателей по количеству созданных ОТГ в течение короткого промежутка времени. Но подобная скорость объединение не гарантирует осознание гражданами в полной мере ответственности, возникающей в результате этого шага», - говорится в пресс-релизе института.

В ИСЭД уверены, что гражданам необходимо учиться формированию эффективных бюджетов, контролю их исполнения, публичной отчетности за использование бюджетных средств. С целью помочь гражданам и власти на местах более эффективно сотрудничать Институтом социально-экономических исследований была разработана серия видеороликов «Контролируй бюджет собственными руками».

«На местном уровне остается большая часть налога на доходы физических лиц и часть акцизов. Также в распоряжении местной общины деньги по налогу за недвижимость, туристический сбор, административные услуги, доходы от аренды коммунального имущества и плата за пользование некоторыми природными ресурсами, - уточняет руководитель экономических программ ИСЕД Ярослав Жалило. - Очевидно, что рост объемов бюджетных средств на местах должен стать толчком и для более ответственного отношения граждан к контролю формирования и исполнения местных бюджетов».

Сейчас в Украине на всех уровнях идет процесс формирования бюджетов на следующий год, которые необходимо утвердить до 25 декабря. В бюджетном процессе предусмотрено участие не только чиновников, но и граждан. Как отмечают в ИСЭД, местные власти обязаны публично отчитываться об эффективности использования бюджетных средств перед обществом, следовательно, должны и планировать бюджет открыто и эффективно, а граждане, в свою очередь, должны использовать свое право вносить свои предложения по бюджетному обеспечению потребностей общества или реализации общественно полезных проектов. Это идеальная картинка, которая, по словам экспертов ИСЕД, не всегда соответствует действительности.

«Граждане имеют низкую осведомленность относительно бюджетного процесса и часто не понимают, какие местные проблемы решает местная власть, а с какими вопросами и требованиями обращаться к центральной власти. Также нет осознания, что бюджетные деньги - это их деньги, ведь с каждой гривны в бюджете 70 копеек составляют деньги налогоплательщиков», - уточнила советник по коммуникациям ИСЕД Марина Дадинова, руководитель проекта «Контролируй бюджет собственными руками».

Каждый из созданных роликов отвечает на различные вопросы и объясняет гражданам, откуда берутся деньги в бюджетах, откуда финансируются различные потребности граждан и общества на местах, как найти информацию об использовании бюджетных средств и как можно повлиять на формирование местных бюджетов.

«Эти ролики помогут гражданам быть более эффективными в своих действиях. Например, когда люди узнают, что учебники в местную школу покупает городской совет, то именно к нему будут апеллировать для решения этой проблемы, а не собирать десять тысяч подписей под петицией в Кабинет Министров, чтобы правительство разобралось с проблемой местного уровня», - объясняет Дадинова.

Напомним, как ранее сообщалось о том, на что направят перераспределенные 300 миллионов гривен депутаты Николаевского городского совета.