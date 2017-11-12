В Колумбии 30 человек прооперировали африканского слона, чтобы спасти треснувший бивень

В колумбийском городе Барранкилья прооперировали пятитонного африканского слона, чтобы спасти треснувший бивень.

Как сообщает ВВС Украина, слона погрузили в сон на три часа. В операции участвовали 30 человек.

Полиция перекрыла дорогу возле зоопарка. Также был установлен кран на случай, если животное придется поднимать во время операции.

Для операции спроектировали и построили специальное одонтологическое оборудование. Ее стоимость оценили в 8500 долларов. Деньги собирали более сотни человек.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Шри-Ланке 12 часов спасали двух слонов в открытом море – даже задействовали флотилию.