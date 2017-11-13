В Барселоне 750 тысяч человек требовали освобождения каталонских лидеров

Сотни тысяч людей вышли на улицы Барселоны с требованием освободить заключенных каталонских политиков.

Об этом сообщает El Pais.

Две основные группы сторонников независимости Каталонии организовали марш под лозунгом «Свободу политическим заключенным».

Люди пришли с флагами Каталонии, а также с желтыми ленточками на лацканах – символом поддержки политзаключенных.

По данным городской гвардии, в митинге приняли участие 750 тысяч человек.

Организаторы зачитали перед митингующими письма бывших членов правительства Каталонии, которые находятся под арестом, а также продемонстрировали видеообращение каталонского лидера Карлеса Пучдемона, что находится в Бельгии.

На митинге присутствовала также мэр Барселоны Ада Колау. Бывшая спикер парламента Каталонии Карме Форкадель, освобождена 10 ноября под залог в 150 тысяч евро, по совету адвокатов на акцию не пошла.

Напомним, Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, принятой парламентом автономии 27 октября.

Под арестом также находятся семь членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвиняют в мятеже, неповиновении правительству, злоупотреблении государственными средствами.