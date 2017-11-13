Экс-владелец НГЗ Дерипаска попросил «свалить» журналиста, который спросил о его связях с экс-главой штаба Трампа

Дерипаска, Чанс На саммите во Вьетнаме российский миллиардер Олег Дерипаска послал журналиста CNN Мэттью Чанса, после ряда вопросов о его сотрудничестве с экс-главой штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.

Об этом сообщает Гордон.

Так, Чанс спросил у Дерипаски, правда ли, что Манафорт задолжал ему миллионы долларов в период работы на Трампа. Однако миллиардер проигнорировал вопрос и пошел дальше.

Позже Дерипаска все же рассказал ему, что информация о долге Манафорта является «фейковой», а когда журналист продолжил задавать ему вопросы, попросил его «свалить».

Ранее сообщалось, что российский олигарх Дерипаска продал «Николаевский глиноземный завод» швейцарской компании «Glencore».