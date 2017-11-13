В Ингульском районе Николаева «снесли» 8 незаконно-установленных передвижных сооружений

За прошедшую неделю в Ингульском районе города Николаева демонтировали 8 незаконно-установленных временных передвижных сооружений.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета, с отсылкой на главу администрации Ингульского района Николаевского городского совета Светлану Гладун.

«По инициативе и при поддержке депутата городского совета Стаса Мишкуры отделом координации предпринимательской деятельности Ингульской администрации за неделю демонтировано 8 незаконно установленных временных сооружений (5 самостоятельно, 3 принудительно) по адресу улица Театральная по проспекту Мира», - отметила Светлана Гладун.

Напомним, как сообщалось ранее, в Ингульском районе в октябре 2017 демонтировали 4 незаконных торговых киоска.