В Ингульском районе Николаева «снесли» 8 незаконно-установленных передвижных сооружений

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За прошедшую неделю в Ингульском районе города Николаева демонтировали 8 незаконно-установленных временных передвижных сооружений. 

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета, с отсылкой на главу администрации Ингульского района Николаевского городского совета Светлану Гладун.

«По инициативе и при поддержке депутата городского совета Стаса Мишкуры отделом координации предпринимательской деятельности Ингульской администрации за неделю демонтировано 8 незаконно установленных временных сооружений (5 самостоятельно, 3 принудительно) по адресу улица Театральная по проспекту Мира», - отметила Светлана Гладун.

Напомним, как сообщалось ранее, в Ингульском районе в октябре 2017 демонтировали 4 незаконных торговых киоска.

Юлия Давиденко

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русскийобщество