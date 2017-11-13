«Как было – не будет», - новый начальник Управления инфраструктуры Николаевской ОГА

В первый день назначения записали интервью с новым начальником Управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андреем Максименко.

О новой должности, ожиданиях и планах: «Моя главная мотивация – мне 30 лет, и я хочу заявить о себе»

Андрей Максименко Для начала расскажите о себе. Где работали, как попали в Николаев и что вас в первую очередь мотивирует на новой должности.

- Я родился в творческой семье. Мой дедушка – детский писатель Всеволод Нестайко, написал «Теодор з Васюківки». Потому воспитывался постоянно в атмосфере сказок. До сих пор люблю сказки. Отец у меня директор завода в Киеве, уже 26-й год, если я не ошибаюсь.

Закончил я университет имени Шевченко, юридический факультет. Работал сразу в Государственной судовой администрации юристом, потом – в Кабмине в Секретариате противодействия коррупции. После этого я был консультантом в Днепровском суде, замом начальника управления инфраструктуры Киевской облгосадминистрации и поработал в центральном аппарате Укртрансбезопасности.

Когда ушел из госслужбы, занялся бизнесом. Открыл свою частную компанию транспортного консалтинга «ID Transconsult». Сейчас состою в профессиональном клубе транспортников, где мы бесплатно помогаем: даем консультации, генерируем новые идеи и обсуждаем будущее транспортного законодательства, потому что сегодня у нас идет имплементация законодательства и очень много интересных нюансов.

В Николаев приехал на должность штатного советника. Мотивация у меня есть – это зарплата. Зарплата у меня около 8-10 тысяч гривен, смотря какие надбавки, начисления. Живу я у товарища. Вообще моя самая главная мотивация – мне 30 лет, и я хочу заявить о себе, сделать что-то, чтобы обо мне говорили в хорошем смысле слова. Это самая главная мотивация: идти дальше, развиваться, двигаться.

После трех месяцев работы в сфере транспорта, я понял, что, наверное, нужно принимать решение. И решил участвовать в конкурсе на начальника госструктуры – управления инфраструктуры Николаевской ОГА. Выиграл его. Честно скажу – сдавал сам. Тестирование проходил сам, из 40 тестовых заданий ответил на 36, чем, в принципе, горжусь, потому, что тесты сумасшедшие. Прошел собеседование, ситуативную задачу, спецпроверку НАЗК, СБУ и все остальное. Прошел согласование в Министерстве инфраструктуры, и сегодня вышло распоряжение о моем назначении.

А что с бизнесом?

- Я был директором двух фирм: «ID Transconsult» и охранной фирмы. Моя жена являлась и является совладелицей этих двух фирм, что я, в принципе, указал в декларациях. На сегодняшний день я уволен с должности директоров, нигде больше совладельцем не являюсь. Я сразу говорю, что ни моих родственников, ни моих друзей в транспортной компании совладельцем нет, и я категорически против этого. С компанией «ID Transconsult» я дружу, общаюсь, но никаких бизнес-интересов, бизнес-общения у меня нет. На счет жены, у меня там свои отношения, я официально не женат…

Ваша фамилия в последнее время в Николаевском информпространстве была тесно связана с проверками грузового автотранспорта, пассажирских перевозок. Сейчас же сфера деятельности будет гораздо шире, добавится строительство, энергосбережение, и другие направления. Вы готовы к этому?

- Поправлю вас сразу, у нас энергосбережение отдали ЖКХ, потому что я считаю, что это немного не свойственная сфера для управления инфраструктуры. Этим должно заниматься ЖКХ, чем, в принципе, оно сейчас и занимается. Месяц тому назад было согласованное решение. Потому что, если ЖКХ, например, занимается внедрением новых моделей инновационных энергетики, а мы – энергосбережением, то или нам нужно было отдавать свое, или забрать у них. Поэтому мы решили отдать ЖКХ. Взамен мы получили дороги в полном смысле этого слова. С 1-го января нам передают на баланс по постановлению 3 тысячи 200 километров дорог.

Вы знаете, я не боюсь. Наоборот. Нельзя сказать, что заводит, но мне интересно что-то новое, потому что заниматься постоянно проверками транспорта – немножко притупляет. Нужно заниматься сферами пошире: тем же аэропортом, морпортами, дорогами. Единственное чего я боюсь, так это того, что мне, может быть, не хватит времени лично выезжать на проверки. А я люблю общаться, видеть своими глазами происходящее, а не слушать, что мне потом рассказывают: «На той машине все хорошо, на той тоже все отлично». Потому что, когда я приезжаю, я вижу, выполняются наши рекомендации или нет. Я вижу, что одна фирма действительно выполняет, а другая – даже не собирается этого делать.

Стоит ли в ближайшее время ожидать кадровые изменения в Управлении инфраструктуры ОГА в связи с вашим назначением?

- Мы планировали, ну, по крайней мере, просили у Алексея Юрьевича (Савченко – авт.) увеличить штат управления на 6-15 человек. Нам необходимо увеличить, минимум, до 25 человек. Проблема в том, что по тем дорогам, которые нам передадут, мы будем сами же выступать в качестве заказчика части работ. Проводить тендеры, вести сметные процессы, проектирование, инспектирование. Поэтому мне нужно хотя бы 10 человек, которые понимают, что и как делать. А каких-то кадровых изменений: увольнять, делать перетасовки я не собираюсь, я не такой человек. Просто хочу видеть людей в работе. Тем более, что сам я из Киева, и не каждый согласится за такую зарплату здесь работать.

О ремонте николаевских дорог: «Хочу искать новых подрядчиков, звать европейцев, азиатов»

Какие конкретно дороги передадут области?

- Все дороги областного значения. Единственный момент: коммунальное предприятие (КП «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции» Николаевского областного совета – авт.) может быть заказчиком по ремонту этих дорог. А по эксплуатации, то есть, убрать снег зимой, нанести разметку и все остальное, они юридически не могут. И все это ляжет на наше управление. При этом, по законодательству, фирма заказчика может получать до 2,5% прибыли при проведении тендеров. Но мы этот заработок теряем, потому что являемся госслужащими.

Конечно, хотелось бы, чтобы и эксплуатацией занималось КП, а мы были бы просто распорядителями, но имеем то, что имеем.

На коммунальное предприятие со следующего года планируют передать и строительство/капремонт объектов?

- Нет, оно остается Управлению капитального строительства (УКС). Это их взаимоотношения с КП. Насколько я знаю, они техосмотр сейчас делают для УКСа. Это их отношения, и мы туда, в строительство. не лезем.

Говоря о ремонте николаевских дорог. Совсем недавно появилась информация, что на завершение ремонта дороги на Снигиревку не хватает денег.

- По моему личному мнению, Алексей Юрьевич на самом деле делает много для того, чтобы найти деньги. И когда он проводил совещание с подрядчиками, он обращался к ним и говорил: «Сейчас у нас есть деньги, мы вам даем их. Но, если настанет трудная минута, тогда вы должны будете нам помочь, подставить кредитное плечо». И если помните, они отвечали: «Мы дадим, минимум, 135 миллионов гривен в кредит». Но, к сожалению, мне так кажется, подрядчик сейчас не в состоянии дать поддержку, которую он обещал. Все упирается в финансирование.

Я пока полностью ситуацию не знаю. Только начинаю разбираться в документах. И думаю, что через неделю буду готов свободно говорить на эти специфические темы Снигиревки и Баштанки. Зная Алексея Юрьевича, я думаю, что он найдет финансирование, и дороги у нас сделают. Это дело чести всей областной администрации.

А какие вообще ожидания от таможенного эксперимента? В этом году область еще что-то получит?

– Это вопрос больше к заму по финансам Александру Кушниру. Потому что я на сегодняшний день не могу ответить корректно, а некорректно не хочу отвечать.

Что касается ситуации с ремонтом дорог в целом. Насколько я понимаю, одна из главных проблем в этой сфере – дефицит подрядчиков, работают одни и те же фирмы…

– Когда мы проводим конкурс по пассажирским перевозкам, мы смотрим, сколько у перевозчика автобусов, хватает ли у него денег на зарплаты, чтобы выставить еще один маршрут. Тогда мы можем отказать или принять. Почему не сделать то же самое и с ремонтом дорог? Нужно смотреть, сколько подрядчик взял объектов, сколько у него техники, сколько у него людей. Математически сложить, что ему по силам, а потом допускать.

Я за то, чтобы КП ремонтировало все, потому что я не верю в эти советские «облавтодоры», я не верю ни во что. Я верю в то, что можно реально создать свое КП, которое покажет, как надо работать. А одни и те же подрядчики…

Тот же «Дорлидер», сколько было инцидентов с ним, сколько было выявлено нарушений, и все равно работает в городе и области.

– Мне кажется, что он дорабатывает согласно тем договорам, которые у него есть. Я, например, очень хочу искать новых подрядчиков, готов заявлять об этом официально, открыто, собирать форумы, приходить и показывать, что у нас есть. Я готов звать европейцев, азиатов.

Объемы?

– По дорожному фонду на следующий год на николаевские дороги местного значения планируется примерно 320 миллионов гривен. Это немалые деньги. Если мы прогарантируем, что мы не будем заниматься какой-то ерундой, у нас не будет коррупции, то, я вам скажу, что на 320 миллионов очень многие пойдут. Это хорошие деньги. Не надо ставить барьеры.

Сегодня Алексей Юрьевич проводит совещания с силовиками и бизнесом, которому, может быть, ставят палки в колеса. Это правильно. То же самое надо делать и с дорожными подрядчиками: брать Службу автодорог, силовиков, подрядчиков, садить и спрашивать: что вам мешает зайти в область? «Нам мешает таможня, нам мешает то, нам мешает это». И, может, Алексей Юрьевич решит очень многие вопросы, потому что они имеют политический вес.

О весовом контроле на дорогах: «Передача четырех ГВК сегодня – это популизм»

О весовом контроле на дорогах. По последней информации, в Николаевскую область передадут четыре передвижных весовых комплекса. Но насколько они эффективны?

- Я считаю, что на сегодняшний день эти четыре весовых комплекса – это, мягко говоря, популизм, чтобы не сказать хуже. Объясню почему. Сегодня в Николаевской области работает одно предприятие по ГВК на киевской трассе. И оно не может быть обеспечено круглосуточной работой из-за нехватки людей в Укртрансбезопасности. Известно, что там находится 6 человек. А для бесперебойной работы хотя бы одного ГВК необходимо минимум 12 человек.

Плюс ко всему есть постановление Кабмина, которое четко регулирует порядок работы весового комплекса. И до недавних пор там было сказано, что только Укравтодор этим может заниматься. Сейчас поменяли на балансодержателя. И вот эти четыре весовых комплекса, которые нам хотят передать, Укртрансбезопасность взяла себе на баланс. Так мало того, что должны быть работники, которые будут сопровождать работу каждого комплекса, еще должны быть инспекторы. Поэтому мне кажется, что эта передача четырех ГВК, это чисто сотрудникам Укртрансбезопасности покататься на них по Николаевской области, не более.

И лично меня удивляет, когда на Софийской площади помпезно все это делают. Я знаю, что подали проект постановления в Кабмин об увеличении штата Укратрансбезопасности, но вопрос до сих пор не решен. Потому, спасибо, конечно, что они нам передают эти комплексы, но дайте людей.

Вот 9 ноября заканчивается тендер по закупке весовых комплексов за деньги из областного бюджета. В данном случае мы будем их балансодержателями. То есть, сможем сопровождать работу ГВК. Это будут или работники управления инфраструктуры, или того же КП, если мы отдадим ГВК в аренду.

А вы закупаете стационарные комплексы?

- Нет, мобильные. Есть юридические моменты, что места под стационарные ГВК нужно делать, строить, заливать. А мы не можем это юридически сделать в связи с тем, что для этого нужно капитально менять дороги, расширять полосы, проектировать специальные кармашки для установки комплексов. Поэтому было принято решение покупать передвижные ГВК.

Но и при этом мы столкнулись с той проблемой, что нам выделили 2 миллиона 200 тысяч, и многие депутаты говорили, что на эту сумму можно закупить 5-8 ГВК, а мы по итогу закупаем только два: одну машину и двое весов. Просто раньше под ГВК закупали «ГАЗели», а сейчас они под санкциями. И единственная возможная дешевая машина для комплекса – «Ford». Поэтому мы планируем закупить такую же, как и Укратрансбезопасность закупила.

Если я не ошибаюсь, для передвижных тоже должны быть ровные площадки?

- Да, но там можно найти ровную поверхность. А стационар – это именно укатанные веса и это отдельная история.

Я вообще за то, чтобы привлекать инвесторов, чтобы они делали отстойники здесь для «Ford». Это, мне кажется, тема №1. И для бизнеса она должна быть интересна. И в диалоге с этими инвесторами находить возможность, чтобы они делали небольшой заезд на территорию своей земли, где можно было установить ГВК.

Высказывалась идея о создании КП на уровне города или области. Действительно, не логичней было бы власти этим заниматься, а не бизнесу?

- Логично. Но я не люблю, когда идеи не реализовываются. Если идею невозможно реализовать, то ее можно отложить на дальнюю полку, но начинать не нужно. Я не думаю, что отстойник сможет профинансировать власть, либо городская, либо областная. Потому что, как бы там не казалось, что это легко, во-первых, нужно найти свободную землю, потом ее нужно выделить, подготовить, подвести электричество. А это не малые деньги, как кажется. Поэтому я готов помогать, объявлять конкурс на инвесторов и тому подобное. Если же будет воля городской или областной власти делать КП, я буду полностью поддерживать и буду искать возможности, как это сделать.

О перевозчиках-нарушителях и тарифах: «Мое преимущество – ко мне никто не может подступиться»

Не так давно шла речь о расторжении договора с ООО «Алан-Техно» за ненадлежащее выполнение условий. Как сейчас обстоят дела?

- У нас есть такой журнал регистрации, куда вносятся данные после каждого выезда и при составлении акта нарушения. Просто я не хочу, чтобы все думали, будто у нас «в фаворе» одно предприятие. Все эти данные открыты. По факту акта направляется уведомление. По каждому перевозчику – отдельная папка.

Если я не ошибаюсь, то о расторжении договора с «Алан-Техно» я заявил месяц тому назад. Добровольно в сентябре на предприятии поменяли все аптечки, предоставили огнетушители, утвердили тарифную сетку и схемы движений. Им есть куда двигаться, у них далеко не все идеально. Но они начали двигаться в правильном направлении. И я считаю, когда компания понимает, что как было уже не будет, и начинает меняться, то мы можем предоставить время для исправления, чтобы не уничтожать на корню их желание.

Компания «Приватавтолюкс», с которой мы все-таки разорвали договор на обслуживание маршрута №111, от них ноль ответов. Мы им пишем, и как об стенку... Выезжаем на их оставшиеся маршруты. На №112 – все идеально, но это нужно было до разрывания договоров.

Как происходит проверка. А у нас достаточно молодой коллектив, и я считаю, что они должны развиваться. Они выезжают на проверку утром или вечером. Подходят к водителям как, образно, инспектор полиции и составляют акты, если есть нарушения. Бывало им и взятку предлагали. Но честь и хвала им, что никто не взял. Я об этих всех моментах знаю. К сожалению, пока нам не удается записать это все на видео. Нам бы такие камеры как у инспекторов полиции – было бы супер. Сейчас при таких фактах я сразу набираю хозяина компании или директора фирмы и говорю, что «если такое еще раз повторится…». Но не помогает, все равно потом повторяется.

Меня же никто не знает. И это мое преимущество как начальника управления – ко мне никто не может подступиться. Я отработал и иду домой. Я – домашний человек. А чтобы что-то «порешать», со мной нужно идти на контакт. Поэтому я стараюсь сам не сидеть в кабинете и в коридорах не отвечать на вопросы. Если кто-то приходит, то заходят в кабинет и мнутся. Сразу видно, зачем пришли. Кто-то начинает придумывать какие-то истории, будто нужно куда-то поехать и уходит. Не раз такое было, но пока никто не отважился (предложить взятку - авт.).

Насколько соответствует реальности тот тариф на проезд, который есть на данный момент?

- В целом соответствует. Как по мне, не соответствует тогда, когда в крупных городах идет сезон. То есть, когда специально поднимают цены. В остальных случаях – соответствует. Мало того, если говорить объективно, если брать модель, что это идеальный перевозчик, что у него свой транспорт, затраты по налогам и тд и тп,, то я вам больше скажу: нынешний тариф не высокий. Но я готов дискутировать и общаться только с тем перевозчиком, который может мне доказать, куда у него идут затраты на предприятии.

Есть у нас ряд компаний, у которых один владелец. Ездят как в городе, так и в области. И когда они пришли на областной конкурс, я поехал к ним на предприятие. Прихожу, а они мне показывают полкомнатушки с кожаным диваном, аквариумом и официально заявляют, что это кабинет медика. Я считаю, что такой перевозчик, такой хозяин должен уходить с рынка. Он не имеет ни морального, ни бизнесового права работать дальше.

О пассажирских перевозках в Николаеве: «Такого беспредела, если честно, я не видел никогда»

В Николаеве в последние годы все чаще поднимается тема низкого качества пассажирских перевозок. Вы разбирались в ситуации, почему так?

– Я вам так скажу. Когда я пришел сюда, для меня город Николаев был как закрытый клуб. Я не мог понять, и это у меня вызывало вечный вопрос, почему на Центральном проспекте в один момент к остановке подъезжает 12 маршруток, которые пытаются припарковаться и создают пробки. Я у всех спрашивал: «А почему нельзя их всех развезти на разные улицы, поменять им схемы движения?». И на этот вопрос я не могу получить ответ по очень простой причине – в профильном управлении горсовета нет работников. Если не ошибаюсь, у них три человека работают в отделе транспорта. Турупалова (вице-мэра Николаева, заведующего вопросами транспорта Антона Турупалова, – ПН) я в глаза не видел, я с ним не знаком, я его не знаю. Ни общих совещаний, ничего у нас не было…

Но давайте начнем с самого элементарного: проблема низкого качества пассажирских перевозок – это проблема не только города, это проблема и области. До того момента, когда в сентябре был проведен последний конкурс, когда я уже здесь был, ни область, ни город не делали никаких действий для улучшения условий самого конкурса. Но если область это уже сделала, то город до сих пор бездействует.

К примеру, власти выставляют перевозчикам требование о минимальном количество мест – 18. Но почему не 19, не 20, а именно 18? Потому что такие машины, как «Mercedes Sprinter», «Volkswagen» имеют 18 пассажирских мест. А что такое «Mercedes Sprinter» и «Volkswagen Transporter»? Это грузовой транспорт, переоборудованный в легковой. Тогда как есть ст.45 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», которая полностью запрещает использование в пассажирских перевозках автомобилей, переоборудованных из грузовых в пассажирские. И несмотря на это, в условиях конкурса прописывают 18 пассажирских мест. То есть изначально организатор идет на понижение условий качества перевозок. Я понимаю, что в Николаеве и в области много этих машин. Я понимаю, что эти люди должны работать, должны зарабатывать. Но условия конкурса нужно менять, чтобы перевозчик постоянно был «на крючке», чтобы у него был стимул заменять старые автобусы на новые.

Во-вторых, по моей информации, в Николаеве конкурс 2016 года готовил рабочий орган. Это организация, которая выбирается на отдельном конкурсе, которая будет проверять достоверность поданных документов перевозчиками. То есть, вы как перевозчик приходите, подаете документы рабочему органу, а он проверяет, действительно ли у вас работает, к примеру, 20 водителей, действительно ли вы заплатили столько-то налогов, и тому подобное. К сожалению, на все мои просьбы к городу: «Покажите, пожалуйста, договор с рабочим органом», мне ответили, что таких документов нет. Ну, нет так нет, хотя было бы очень интересно их увидеть.

В-третьих, есть такое понятие как «сеть маршрутов» – это реестр маршрутов, который утверждается организатором. Там утверждается вся сеть, которая есть в городе. По ней должен проводиться конкурс. И в ней нет ни 41-го, ни 83-го маршрутов, а конкурс на них состоялся. Все бы ничего, но начинаются какие-то манипуляции.

Вот как раз об этих двух маршрутах, о которых вы не так давно вспоминали в ходе брифинга, и хотелось бы на этом вопросе остановиться более детально.

– Хорошо. Вот, кстати, протокол конкурсного комитета. Очень интересно, что он как раз состоит из товарищей, которые у нас будут всплывать «по ходу пьесы». В частности, прошу обратить внимание на эту фамилию. Это бывший начальник управления транспорта Николаевского горсовета Вячеслав Кащенюк.

К слову, конкурсный комитет был утвержден в мае. И вы видите, кто его утвердил (На документе стоит подпись уже экс-мэра Николаева Александра Сенкевича, – ПН). А вот – персональный состав конкурсного комитета, секретов в нем нет. Согласно Постановлению №281 «О проведении конкурса», из общего количества членов конкурсного комитета 50% должна составлять общественность, а из этих 50% общественности – 50% представителей сферы транспорта. Если считать по факту, то такой пропорции нет – она уменьшена в разы.

Согласно протоколу конкурса, комитет дал всем право заниматься перевозками, все победили, всё у них хорошо. Проходит некоторое время. В декабре 2016 года появляется 41-й маршрут, эту информацию я взял из сети Интернет. В документах – вот 41-й маршрут. Подписал экс-мэр Александр Сенкевич. Знает ли он, что это незаконно, или не знает – без понятия. Но он определяет перевозчиком ТОВ «Фаворит-Трансфер», компанию, которая неизвестна в Николаеве и Николаевской области. Вот 15 января Сенкевич подписывает временный договор, хотя господин Кащенюк в комментарии говорит, что договора нет. Но он зарегистрирован, все нормально. С другой стороны, его также подписывает Александр Сенкевич и некий Тимофеев А.В.

Что такое временный договор? Согласно постановлению №218 «Об автомобильном транспорте», временный договор может даваться только в том случае, если был действующий маршрут, на нем ездит перевозчик. Мы как организаторы разорвали с ним договор. И понимая, что нужно людей перевозить. Мы заключаем с ним временный договор на три месяца, до проведения конкурса. Конкурс, при большом желании, проводится за полтора месяца максимум. То есть объявляется конкурс и через месяц уже можно его проводить.

Точно такой же процесс у нас происходит по 83-му маршруту. Также есть подписанный на три месяца Александром Сенкевичем временный договор. И заметьте, что от компании «Евротранстехсервис» его подписала директор Савина Наталка Михайловна. Но тут они пошли еще интереснее – они продлили потом этот договор. И, не останавливаясь на этом, они по 83-му маршруту заключают договор по компенсации. Почему только эта компания заключила – мне тяжело сказать. Почему происходили выплаты только ей – мне тяжело сказать. Но на основании временного договора, который имеет дополнительную законность, они подписывают с департаментом соцзащиты Николаевского горсовета договор о компенсации расходов автомобильного перевозчика. Спустя время подписывают к нему дополнительное соглашение, потом временный договор, потом снова дополнительное соглашение, и опять дополнительное соглашение. Но вот дополнительное соглашение в сентябре подписано уже новым директором «Евротехтрансервиса» Вячеславом Кащенюком. Как мы знаем, господин Кащенюк уволился, если не ошибаюсь, в апреле 2017 года. Он был на больничном, потом где-то там еще. Сейчас он заявляет, что договора по 41-му маршруту не существовало. Но мы знаем уже обратное, что договор подписан 15 января и на тот момент начальником управления был как раз Вячеслав Кащенюк. То есть он должен был знать об этом договоре однозначно.

Что мы имеем на сегодняшний день? Мы имеем 41-й и 83-й маршруты как временные, которые, по моему мнению, не имели права подписываться. Плюс компенсация 2 миллиона гривен для фирмы, хотя я могу в сумме ошибаться, поскольку у меня достоверных источников нет. У меня вопрос к правоохранительным органам. У нас есть статья 26 Закона Украины «О предотвращении коррупции», которая называется «Ограничение после прекращения деятельности, связанной с выполнением функций государства, местного самоуправлении». Что это значит? Лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые уволились или другим образом прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления запрещается:

1) в течение года со дня прекращения соответствующей деятельности заключать трудовые договоры (контракты) или совершать сделки в сфере предпринимательской деятельности с юридическими лицами частного права или физическими лицами - предпринимателями, если лица, указанные в абзаце первом настоящей части, за год до дня прекращения выполнения функций государства или местного самоуправления осуществляли полномочия по контролю, надзору или подготовки или принятия соответствующих решений по деятельности этих юридических лиц или физических лиц - предпринимателей;

2) разглашать или использовать иным образом в своих интересах информацию, которая стала им известна в связи с выполнением служебных полномочий, кроме случаев, установленных законом;

3) в течение года со дня прекращения соответствующей деятельности представлять интересы любого лица по делам, в которых другой стороной является орган, предприятие, учреждение, организация, в котором (которых) они работали на момент прекращения указанной деятельности.

У меня теперь вопрос: «Если господин Кащенюк уволился в апреле 2017 года, что он сейчас делает на сессиях городского совета как директор другого предприятия, зная слабые места города?». Вы же понимаете, что это не только юридический процесс, но еще и политический. Зная все политические и юридические моменты, он переходит на фирмы, с которыми во время него были заключены временные договора, и получает компенсацию. И как вы заметили, во всех эти документах отсутствует подпись Турупалова. Выводы господину Сенкевичу делать самому.

– 83-й маршрут – это же на Матвеевку, правильно?

– 83-й – проспект Корабелов, Богоявленский, Доктора Самойловича, конечная – Озерная, Намыв. Поэтому у меня вопрос: как появился 41-й маршрут и почему подписали каким-то «Фаворит-Трансфером» временный договор. Журналисты имеют право провести журналистское расследование.

Мне кажется, что, если провести какие-то параллели по совладельцам и бухгалтерам «Евротранстехсервиса» и «Фаворит-Трансфера», мы увидим, что это очень близкие люди или одни и те же люди. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мое заявление – это не политический заказ. Просто такого беспредела, если честно, я не видел никогда. Это все настолько тупо сделано, настолько вульгарно, что, по моему мнению, ответственность должны нести, в том числе и экс-мэр, который брал на себя функции организатора конкурса.

Я бы хотел обратиться ко всем перевозчикам еще раз: как было – не будет. Это я обещаю. Хуже для пассажиров не будет однозначно.

О запуске аэропорта, целях и поставленных задачах: «Я думаю, что мы «скоро полетим»

Как обстоят дела с восстановлением аэропорта? Очень много разговоров сегодня об этом.

– Я вам скажу так: есть директор аэропорта, есть замдиректора аэропорта, есть курирующий эту тему заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи, есть губернатор Алексей Юрьевич, есть народные депутаты, такие как Давид Макарьян, Борис Козырь, Трас Креминь и много остальных. Я же по своему функционалу только начинаю изучать эти процессы.

Я не занимался аэропортом по одной простой причине – я стараюсь не лезть туда, где я не понимаю. Чтобы понимать, мне надо видеть документы, к которым у меня, как у советника, не было доступа. Поэтому я старался не лезть, чтобы не мешать. Но, по той информации, которую я получил, присутствуя на совещаниях, мы близки уже к выходу. Знаете, как модно говорить в Николаеве: «Скоро полетим». Я думаю, что мы «скоро полетим».

Вообще спорный вопрос, нужен Николаеву аэропорт или нет.

- Лично мое мнение – однозначно нужен. Я вам больше скажу: я знаю, что многие николаевцы летят через Херсон. 30% пассажиропотока – николаевцы. В Одессе тоже много николаевцев. Я не знаю, нужен ли нам перелет, например, Берлин – Николаев, но то, что нам нужны перелеты Киев – Минск – Турция – Египет, которые самые загруженные, однозначно нужны.

И у нас пойдет жизнь. Когда я приглашаю друзей в Николаев, мол, приезжайте, я вам покажу город, они говорят: «Это же шесть часов ехать, та нет, не поеду». А так был бы аэропорт. Цена билета еще непонятная, конечно, но там будет жизнь.

Я считаю, что любой уважающий себя бизнесмен, если хочет иметь хорошую прибыль, то это хорошая возможность. Как говорят, «встречают по одежке», так вот аэропорт – это одежка. Особенно, если мы сможем сделать здесь базу для ремонта «Boeing», что планируют многие депутаты, то почему бы и нет. Просто сейчас тяжело из-за того, что все работы ведутся за деньги из областного бюджета.

Не только, из районных тоже.

- Да. Но как только мы сертифицируемся, мы сможем включать уже государственные программы, которые нам помогут развиваться, а развивать есть что.

Подводя итог разговору, назовите главные цели, которые вы ставите перед собой на этой должности.

– Во-первых, ремонт дорог местного значения. Показать, как их можно делать, показать качество и показать скорость, с какой их можно делать.

Во-вторых, улучшение качества пассажирских перевозок. Должен быть чистый, аккуратный, технически безопасный пассажирский транспорт, курсирующий строго по графикам движения. Это не Киев, ту пробок нет, здесь можно заставить ходить автобусы минута в минуту. Обеспечив при этом максимальную защищенность всех категорий населения.

А какие перед вами задачи поставил Алексей Савченко?

– Алексей Савченко всегда ставит задачи одни – быть лучшими. А более конкретные. У меня не было еще с ним разговора. Я думаю, что он меня вызовет, скажет напутственные слова и поставит четкие задачи.

Беседовал Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»