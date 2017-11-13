«Уговорил обманом»: парню, который женился на своей бабушке, чтобы не идти в армию, грозит уголовная ответственность

История с 22-летним парнем, который женился на своей бабушке, чтобы не идти в армию, получила неожиданное продолжение. Парень обманом уговорил старушку выйти за него замуж.

Об этом сообщает ТСН

В разговоре с журналистами женщина отвечает, что ее муж умер. Когда же глава сельсовета рассказывает, что старушка вышла замуж за собственного внука — пенсионерка не верит и начинает рыдать.

«Она сегодня впервые услышала, что она вышла замуж, ее мужем законным стал ее внук», — говорит председатель села Татьяна Гнатюк.

В военкомате обещают, что героя этой истории без внимания не оставят. Военный комиссар даже намерен через суд доказать, что этот брак фиктивный. Тогда парню светит криминальная ответственность.

«Я ему в глаза сказал, уважаемый, береги свою новую невесту. Если она на протяжении пяти лет умрет, у тебя есть время пойти в ВСУ», — говорит военный комиссар Винницы Александр Данилюк.

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой области парень женился на своей бабушке — инвалиде первой группы. Поэтому он сразу стал опекуном. И теперь освобождается от срочной службы, на которую должен был заступить именно в день, когда женился.