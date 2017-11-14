В Николаеве каток на Соборной площади откроют 10 декабря и без затрат для горбюджета

Каток на Соборной площади в Николаеве строится без затрат для городского бюджета и только за деньги инвестора, а заработает для посетителей 10 декабря.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Андрей Палько.

Как известно, работы по установке этого катка под открытым небом начались 12 ноября.

– Строится за счет частного бизнеса, то есть за деньги инвестора, который везет сюда каток, устанавливает его и будет эксплуатировать и бюджетные деньги на это не вкладываются. Сейчс ведуться работы по составлению каркаса, подготовки основы. Это компания, которая работает во многих городах Украины и за рубежом, – рассказал Палько.

Также он рассказал о том, что предложение достаточно выгодное для Николаева и для ряда категорий граждан на катке будут предусмотрены льготные условия.

– Они предложили свои услуги на довольно выгодных условиях. Здесь будут часы для бесплатного катания. До 12 часов будут бесплатно кататься дети, дети льготных категорий будут бесплатно кататься на протяжении всего дня. Также обсуждалось, что спортсмены-фигуристы, которые хотят позаниматься на катке, будут иметь возможность в определенные часы также пользоваться данным катком, дабы не забыть свои навыки, – пояснил директор департамента ЖКХ горсовета.

Кроме того он рассказал, что каток должны открыть 10 декабря и проработает до 1 марта.

Напомним, что в 2016 году в Николаеве, на площади перед ДК «Молодежный» состоялось открытие ледового катка под открытым небом.