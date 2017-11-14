Из-за аварийного состояния трубы ряд домов в Центральном районе Николаева еще один день будет без водоснабжения

Из-за технических сложностей работ по замене подключения водопроводной трубы в дом №8 по улице Бузника в Николаеве без водоснабжения до вечера вторника, 14 ноября, останется ряд домов в этом районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканал».

«Вчера аварийно-ремонтная бригада для того, чтобы ликвидировать выток, начала работы по замене подключения водопроводной трубы в дом по адресу: улица Бузника, 8. Для выполнения работ был перекрыт водовод, который оставил без водоснабжения квартал, ограниченный улицами Бузника, Галины Петровой, Шоссейной и проспектом Центральным, а также улицей Олега Григорьева (Правды)», – говорится в сообщении.

Однако, как отмечают на предприятии, из-за того, что труба находится в аварийном состоянии, значительно увеличился объем работ.

«Бригада работала до 3:00 вторника, 14 ноября. Сегодня работы будут продолжены. С 10:00 до 17:00 водоснабжение вновь будет отсутствовать. К дому №8 по улице Бузника организован подвоз воды. ГКП «Николаевводоканал» приносит извинения за временные неудобства!» – говорится в сообщении.

Напомним, ранее аварийно-ремонтная бригада «Николаевводоканала» ликвидировала масштабную аварию на водопроводе на углу проспекта Мира и улицы Строителей.