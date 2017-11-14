Новый начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА просит увеличить ему штат: «Увольнять я не собираюсь»

Андрей Максименко Новый начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко попросил главу ОГА Алексея Савченко увеличить ему штат до 25 человек.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

- Проблема в том, что по тем дорогам, которые нам передадут (3 тысячи 300 километров – ПН), мы будем сами же выступать в качестве заказчика части работ. Проводить тендеры, вести сметные процессы, проектирование, инспектирование. Поэтому мне нужно хотя бы 10 человек, которые понимают, что и как делать. А каких-то кадровых изменений: увольнять, делать перетасовки я не собираюсь, я не такой человек. Просто хочу видеть людей в работе. Тем более, что сам я из Киева, и не каждый согласится за такую зарплату здесь работать, - заявил он.

Кроме того, он рассказал, что были случае предложения взяток его сотрудникам, которые выезжают на проверки.

- У нас достаточно молодой коллектив, и я считаю, что они должны развиваться. Они выезжают на проверку утром или вечером. Подходят к водителям как, образно, инспектор полиции и составляют акты, если есть нарушения. Бывало им и взятку предлагали. Но честь и хвала им, что никто не взял. Я об этих всех моментах знаю. К сожалению, пока нам не удается записать это все на видео. Нам бы такие камеры как у инспекторов полиции – было бы супер. Сейчас при таких фактах я сразу набираю хозяина компании или директора фирмы и говорю, что «если такое еще раз повторится…». Но не помогает, все равно потом повторяется, - отметил Максименко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Андрей Максименко с 8 ноября стал начальником управления инфраструктуры Николаевской ОГА.