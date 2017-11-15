Чиновник Николаевской ОГА заявил, что они не могут устанавливать стационарные ГВК: «Юридические моменты»

За выделенные 2 миллиона из бюджета Николаевской области закупят не стационарные габаритно-весовые комплексы, а передвижные.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» сообщил новый начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко.

- Есть юридические моменты, что места под стационарные ГВК нужно делать, строить, заливать. А мы не можем это юридически сделать в связи с тем, что для этого нужно капитально менять дороги, расширять полосы, проектировать специальные кармашки для установки комплексов. Поэтому было принято решение покупать передвижные ГВК, - заявил он.

При этом он рассказал о проблеме, с которой им пришлось столкнуться при соответствующей закупке.

- Нам выделили 2 миллиона 200 тысяч, и многие депутаты говорили, что на эту сумму можно закупить 5-8 ГВК, а мы по итогу закупаем только два: одну машину и двое весов. Просто раньше под ГВК закупали «ГАЗели», а сейчас они под санкциями. И единственная возможная дешевая машина для комплекса – «Ford». Поэтому мы планируем закупить такую же, как и Укратрансбезопасность закупила, - сказал Максименко.

Стоит отметить, что он назвал популизмом передачу министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном четырех передвижных габаритно-весовых комплексов региону.

До этого председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк заявлял, что они закупали не стационарные габаритно-весовые комплексы, а передвижные лаборатории, потому что его ведомство нуждается в транспорте.