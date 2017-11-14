Рада приравняла пострадавших во время Революции достоинства к участникам боевых действий

Верховная Рада на заседании 14 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект №5697, который предоставляет пострадавшим участникам Революции достоинства право на статус участника боевых действий.

За него проголосовал 241 народный депутат.

Пострадавшими участниками Революции достоинства считаются лица, которые в период с 21 ноября по 30 апреля 2014 года обратились за медицинской помощью в связи с полученными телесными повреждениями (тяжкими, средними или легкими) во время массовых акций протеста.

Это около тысячи человек из числа гражданских, милиционеров или "беркутовцев" в списки пострадавших не вносились.

Отметим, в 2014 году украинский парламент предоставил статус участников боевых действий всем военнослужащим, а также членам других структур, принимающим участие в АТО на Донбассе. По состоянию на январь 2017 года, статус участника боевых действий получили 278 тысяч человек, из них 188 тысяч военнослужащих.