«Ужасное состояние автобусов, отсутствие документов, огнетушителей, аптечек»: в Вознесенске ОГА проверила перевозчиков

Во вторник, 14 ноября, специалисты управления инфраструктуры Николаевской ОГА провели проверку состояния автобусов, а также водителей работающих в Вознесенске и Вознесенском районе, и нашли многочисленные нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Специалисты управления инфраструктуры проверили, как проходят предрейсовый медицинский и технический осмотр водители, которые осуществляют перевозки по маршруту «Вознесенск-Николаев», а также по Вознесенскому району. В частности, проверили работу перевозчиков «Вознесенскавтотранс», ФЛП «Ярошенко», ФЛП «Михайлов». После выпуска автобусов на маршруты, специалисты управления также проверили работу автобусов на рейсах.

«Было выявлено два автобуса - перевозчиков «Вознесенскавтотранс» и ТМ «Михайлов», водители которых вообще не проходили ни медицинского, ни технического осмотра, в них отсутствовали документы по маршруту, огнетушители и тому подобное», – говорится в сообщении.

Специалисты ОГА вызвали полицию, зафиксировали соответствующие нарушения и сняли автобусы с маршрутов. В дальнейшем полицейские Вознесенского района пообещали реагировать на соответствующие заявления в пределах своих полномочий.

В управление инфраструктуры отмечают, что нарушение условий договора у перевозчиков Вознесенщины однотипные - ужасное техническое состояние автобусов, отсутствие документов, несистематическое заполнения индивидуальной книги водителя, кассово-учетной книги, отсутствие огнетушителей, аптечек и тому подобное.

Напомним, что ранее управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации под руководством советника председателя ОГА Андрея Максименко провело проверку трех пригородных маршрутных такси: у всех водителей, прошедших проверку, обнаружили проблемы с аптечками и огнетушителями.