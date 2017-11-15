Organic Ярмарка и здоровое питание

Новое арт-бизнес пространство The Gallery вместе с ЖК «Ривьера» находятся в постоянном поиске актуальных трендов в сферах культуры, отдыха, образа жизни, желая предложить своим гостям и жителям комплекса свежие идеи, увлекательно вместе провести время, разнообразить и раскрасить жизнь николаевцев, особенно, в серую осеннюю пору.

Световой день становится короче, на улице туман, дождь, слякоть, настроение «на нуле». Что поможет современному жителю полумиллионного города зарядиться энергией для движения вперед, когда буквально ничего не хочется, найти в себе силы для свершения своих ежедневных дел, в то время как сложно даже выбраться из-под одеяла?

Далеко не последнюю роль в том как мы себя чувствуем играет то, что мы едим. Скажем прямо: питание – важнейший фактор, от которого зависит самочувствие и здоровье человека. В нашем постоянно ускоряющемся мире, который ежедневно бросает человеку новый вызов, тренд здорового питания набирает невиданную ранее популярность. На сегодняшний день в странах Восточной Европы доля продаж «здоровых» продуктов (фрукты, вода, чай, йогурты, не содержащие сахара продукты) растет быстрее чем доля продаж «нездоровой» категории (чипсы, печенье, сладкие газированные напитки). Около половины потребителей считают, что имеют лишний вес, практически такое же количество людей стремится сбросить лишние килограммы, покупатели внимательно читают состав продукта на упаковке, хотят знать, какие ингредиенты входят в состав того, что они употребляют в пищу.

Другой фактор, позитивно влияющий на здоровье людей, - занятия спортом. На рынке фитнес-услуг появляются новые направления, позволяющие человеку, находящемуся в поиске, выбрать наиболее подходящий для него вид физической активности, сделать процесс тренировок более эффективным, максимально приблизить желаемый результат.

Арт-бизнес пространство The Gallery совместно с ЖК «Ривьера» предлагает своим гостям вместе разобраться в новых трендах здорового питания, узнать о том, как работают эффективные направления физических тренировок, услышать об опыте людей, преуспевших в своей борьбе с лишним весом, получить информацию о том, где в Николаеве можно купить «здоровые» продукты, попробовать «эко» еду, представленную на рынке николаевскими поставщиками.

The Gallery и ЖК «Ривьера» приглашают увлекательно и с пользой вместе провести время на Organic Ярмарке, которая будет проходить 18-19 ноября на территории жилого комплекса «Ривьера», в помещении The Gallery, по адресу ул. Лазурная, 5. Время проведения ярмарки – с 11.00 до 17.00. В первый день работы ярмарки, 18-го ноября, с 15.00 до 17.00 гости получат возможность пообщаться о правильном питании и пути к своему здоровью с участником женского фестиваля «Анима», тренером по бодифлексу, Екатериной Кандело. В своей лекции: «Интервью с едой. Все секреты твоей стройности» Екатерина поделится личным опытом и ответит на вопросы заинтересованных участников. Также выступит реабилитолог, мануальный терапевт и остеопат на тему: «Здоровья позвоночника и суставов». Количество мест в аудитории ограничено. Поэтому организаторы просят гостей регистрироваться заранее. Это можно сделать, позвонив по одному из номеров телефона: 063 382-87-77 или 068 107-18-77.

В ярмарке также примут участие: авторская кофейня-пекарня #BEZСахара, магазин «Здоровое питание для всей семьи», «Эко Нико», магазин спортивного питания «TITAN», фитнес центр «BALANCE» и другие поставщики экологически чистых продуктов. Так же будут представлены натуральные сладости ручной работы, мед, глиняная посуда, картины и подделки из мха.

На протяжении двух дней ярмарки с 14:00 до 17:00 в помещении The Gallery для детей будут работать аниматоры и проводиться мастер-классы от Центра дошкольного развития «Всезнайка». Вход на ярмарку свободный.

Проведите свои выходные здорово, полезно и вкусно всей семьей в Ривьере!