Полиция проверила самовольное поселение в пригороде Николаева – выписала штрафы и изъяла самогон

В Николаеве полиция проверила самовольное поселение, которое находится в микрорайоне Большая Корениха.

Об этом сообщили в Управлении превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области.

Всего в отработке задействовали 43 сотрудника полиции. Поселение состоит из 20 временных сооружений, в нем проживает около 50 человек.

«Во время рейда составили 11 протоколов за совершение административных правонарушений и изъяли 25 литров самогона. К ответственности привлечены граждане, которые изготавливали, хранили самогон и аппараты для его выработки, занимались запрещенными видами хозяйственной деятельности, не выполняли своих обязанностей по воспитанию детей. Обнаружили 25 детей, воспитывающихся в антисанитарных условиях. В отношении родителей составлены административные протоколы», - сообщили в полиции.

Кроме того, проверили 27 человек, находящихся на учете в органах полиции, и 11 владельцев оружия, у которых изъяли 2 травматических пистолета. Оружие забрали из-за того, что его владельцы нарушили срок перерегистрации и правила его хранения.

Напомним, ранее сообщалось, что возле «мусорного» полигона под Николаевом живет целое поселение, которое собирает вторсырье.