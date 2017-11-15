Для корректировки и урегулирования земельных отношений в Николаеве планируется созвать круглый стол

Для корректировки и урегулирования земельных отношений в Николаеве планируется провести круглый стол с участием общественных организаций и предпринимательских структур.

Такое решение было принято в ходе совещания Совета Рынка Недвижимости по вопросам исполнения законодательства Украины в сфере земельных отношений во вторник, 14 ноября.

Так, в ходе открытого заседания члены Совета рынка недвижимости обратились с предложением о внесении изменений касательно рассмотрения подаваемых документов и порядка выдачи разрешительных должностными лицами Николаевского городского совета.

Владимир Янчук Также член Совета рынка недвижимости Янчук Владимир Петрович посетовал на то, что чиновники в процессе приватизации земельных участков требуют непредусмотренные законодательством Украины документы.

– Если мы посмотрим в действующее земельное законодательство, для приватизации земельного участка или для его отведения, статья 123 Земельного Кодекса говорит: подайте заявление, к нему приложите графический документ, который указывает на местоположение земельного участка, и укажите целевое назначение, площадь, точка. Указано, что требовать другие документы, непредусмотренные этой статьей – запрещается. Вместо этого в земельном порядке четко сказано: предоставьте топосъемку масштабом 1:500 и так далее, целая куча документов, непредусмотренных законом. А этот порядок предусматривает, – сообщил Янчук.

Елена Киселева В свою очередь, депутат от «Блока Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева сообщила, что Николаевский городской совету руководствуется двумя нормативно-правовыми актами, которые регулируют земельные отношения, в связи с чем требуется расширенный пакет документов.

– Сегодня законодатель достаточно сильно либерализовал законодательство, а мы еще требуем иногда копию устава, копии регистрационных документов, которые сегодня есть в электронном доступе. Есть ли у Николаевского городского совета нормативно-правовые акты в сфере земельных отношений? Я вас разочарую: их аж два. О размещении временных сооружений, переносных и непереносных. Больше никаких нормативно-правовых актов в сфере земельных отношений горсовет не принимал, – сказала Киселева.

Так, было решено предложить и.о. городского головы Татьяне Казаковой проведение круглого стола с участием представителей общественной организации, предпринимательских структур, на котором буду рассмотрены, откорректированы, приведены в соответствие с Законодательством Украины, разработаны нормативно-правовые документы, регулирующие земельные отношения в Николаеве.