В Николаеве заводчане перекрыли дорогу перед Варваровским мостом – полиция организовала объезд

Утром, в среду, 15 ноября, работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (в прошлом – завод имени 61-го коммунара) в знак протеста против невыплаты заработных плат перекрыли движение возле Варваровского моста.

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, долги по зарплатам на заводе перевалили за 60 миллионов гривен. Работники регулярно устраивают акции протеста, грозясь перейти к радикальным мерам.

Информация постоянно обновляется, хронология снизу вверх:

9:45 По информации отдела коммуникации полиции Николаевской области, в перекрытии участвует около 150 работников завода.

Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляют правоохранители Управления превентивной деятельности и работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области.