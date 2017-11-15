В Николаеве заводчане перекрыли дорогу перед Варваровским мостом – полиция организовала объезд

Утром, в среду, 15 ноября, работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» (в прошлом – завод имени 61-го коммунара) в знак протеста против невыплаты заработных плат перекрыли движение возле Варваровского моста.
Об этом с места событий сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, долги по зарплатам на заводе перевалили за 60 миллионов гривен. Работники регулярно устраивают акции протеста, грозясь перейти к радикальным мерам.
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9:45 По информации отдела коммуникации полиции Николаевской области, в перекрытии участвует около 150 работников завода.
Охрану общественного порядка на месте происшествия осуществляют правоохранители Управления превентивной деятельности и работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области.
«Сейчас извещены соответствующие службы и государственные органы о проведении акции. Нарядами патрульной полиции обеспечен объезд участникам дорожного движения. Указанное событие внесено в журнал единого учета», - сообщили в полиции.