Ситуация с оффшорами у нас очень напоминает мне отношение к сексу и проституции в СССР. Все рупоры пропаганды говорили нам о том, что секса нет, и проституцию искоренили, а партийные бонзы в это время проводили свой свободной от праведных трудов досуг в банях с этими самыми проститутками, которых якобы нет.

Там и тогда было ханжество моральное, сейчас же наблюдаю ханжество финансовое.

Ай-яй-яй! Оффшор! Кошмар! Гипс снимают! Клиент уезжает!

При этом, смею напомнить, что придумали оффшоры англичане. И сегодня продолжают их весьма успешно использовать.

Самые популярные оффшорные схемы включают в себя и старушку Англию, и Шотландию, и Ирландию. Не уступают им в популярности Нидерланды со схемой, известной как «голландский сэндвич». Респектабельный оффшорный сервис предлагают и нейтральная Швейцария, и маленький Люксембург. Подражают этим законодателям моды и наши прибалтийские страны - Эстония, Литва, Латвия.

Ну, а о Кипре и говорить не приходится - он у всех на устах (кстати, бывшая английская колония).

Американцы любят все большое и мощное. Поэтому, особо не заморачиваясь, они сделали себе целый оффшорный штат - Делавэр.

Ну, понятное дело, Дубай и Сингапур - куда ж без этих экономически активных азиатов. Они тоже очень хорошо знают эту тему.

Все эти страны имеют свои выделенные регионы льготного налогообложения, из которых потом корни уходят на Виргинские острова, Панаму и прочие «чёрные дыры».

И по таким схемам работают практически все крупные международные холдинги, начиная с Королевы Елизаветы и президента Трампа, и заканчивая нашими зерновиками и судовладельцами. Иначе они бы не выжили в бурном океане международной конкуренции. Вряд ли найдётся хоть одна компания с оборотом, например, 100 млн. долларов, работающая на международном рынке, и не использующая какую-либо оффшорную компанию. Да и задача бизнеса - заработать, сохранить и приумножить, а не разделить все поровну во имя идей социализма.

Так что, смею утверждать, что оффшоры были и есть повсюду. И последние новости это регулярно подтверждают.

Не берусь судить о том, хорошо это или плохо. Но то, что это есть повсеместно и на всех уровнях, причём, чем выше, тем больше - это факт неоспоримый!

Пока писал, почему-то вспомнился Айн Рэнд и его «Атлант расправил плечи»

P.S. Сам я пока не использую оффшор. Бизнес ориентирован на внутренних заказчиков и поставщиков. Да и обороты не те.))