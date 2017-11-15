В Николаеве участнику АТО отказали в бесплатной МРТ

В николаевской городской больнице№3 «Дубки» медики отказали участнику АТО в бесплатной магнитно-резонансной томографии.

Об этом мужчина сообщил в редакцию «Преступности.НЕТ».

Так, в сентябре текущего года мужчина обратился в больницу скорой медицинской помощи в связи с полученной травмой ноги, где ему был сделан рентген. После этого мужчине было выдано направление на магнитно-резонансную томографию. В регистратуре больному, как участнику АТО, предложили записаться на льготную очередь, которая предусматривает бесплатное обследование, на 11 ноября текущего года, на что он согласился.

«В сентябре 2017 года на тренировке подвернул ногу, обратился в БСМП, где мне сделали рентген после чего дали направление на МРТ, я сразу позвонил и записался на магнитно-резонансную томографию ноги. При разговоре, девушка в регистратуре, предложила запись на 26.09.2017 за 1000 гривен, но так я участник АТО, она может меня записать на льготную очередь (бесплатное обследование) на 11.11.2017 года, с чем я и согласился, так как имею двоих несовершеннолетних детей и для нашей семи каждая копейка на счету», – говорится в сообщении.

По словам мужчины, по прибытию в больницу для прохождения МРТ, ему отказали в проведении данного обследования, ссылаясь на отсутствие анализов и УЗИ. Также мужчина утверждает, что когда он попытался узнать причину отказа, то ему ответили, что это «частная контора».

«11.11.2017 года, пришел на исследование, за 30 минут до своего времени, а мне в регистратуре по-хамски отвечают: «Опять АТОшник, давайте свое удостоверение АТО, после чего начала заполнять анкету. В процессе заполнения начала мне говорить, где мои все анализы и почему я не сделал УЗИ», после чего сказала, что меня никто обслуживать не будет, и запустила человека в мое время за деньги (без УЗИ и всяких анализов). После чего я спросил причину отказа мне в исследовании, она ответила, что они частная контора, можете жаловаться хоть кому. Вот такая история», – сообщает мужчина.

В комментарии «Преступности.НЕТ» в регистратуре городской больницы №3 «Дубки» сказали, что согласно решению директора, по льготным условиям магнитно-резонансную томографию возможно делать только одному участнику АТО за день. При этом в регистратуре больницы сказали, что «это исключено – такого не могло быть». Также, по словам врача, причиной отказа могло послужить присутствие металла в организме или вес более 100 килограмм.

Напоминаем, ранее жительнице Николаева отказали в бесплатной МРТ из-за того, что она «много весит».