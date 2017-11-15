Переданные Николаевщине Омеляном ГВК минимум полгода будут простаивать: «Работать некому и негде размещать»

Переданные Николаевской области министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном четыре передвижных габаритно-весовых комплекса минимум полгода будут простаивать без дела, так как, во-первых, на них некому работать, а, во-вторых, в регионе есть только одна площадка, где их реально и законно устанавливать для работы.

Об этом шла речь во время заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры в среду, 15 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, как 6 ноября в Киеве на Софийской площади презентовали 26 новых передвижных ГВК, четыре из которых передали Николаевщине.

В интервью «Преступности.НЕТ» новый начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Андрей Максименко назвал эту передачу комплексов популизмом, заявив, что лично его удивляет то, как их помпезно презентовали.

В ходе заседания комиссии начальник управления Укртрансбезопасности в Николаевской области Сергей Кривошапка заявил, что проблема нехватки кадров остается актуальной, к тому же в области только на киевской трассе есть обустроенная площадка для работы ГВК. При этом он сказал, что ведомство «каким-то образом» попытается сохранять николаевские дороги.

- Работать на них некому, негде их размещать. В Николаевской области есть площадки… аж одна, на трассе Н-24 (в прошлом - Р-06), - сказал он.

Стоит отметить, что кроме переданных из Киева ГВК, такие же два комплекса закупила Николаевская облгосдаминистрация. А с учетом еще одного работающего на балансе дорожников, к средине декабря в наличии на Николаевщине всего будет семь весовых комплексов, которые негде будет устанавливать для работы.

По словам заместителя начальника Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Кристенко, строительство площадок по существующим стандартам займет в лучшем случае полгода.

- По классификации – это капитальный ремонт. Не в границах существующей дороги, а надо доотвести землю, сделать проект, пройти экспертизу и так далее. Полгода – это если очень сильно напрягаться, - сказал он. - Если вы предусмотрите деньги на проектирование из областного бюджета, я обещаю вам, что с утра до вечера буду этим заниматься.

В результате обсуждения было принято решение обратиться к районным советам, на территории которых планируется установка ГВК, чтобы они поискали возможность предусмотреть у себя в бюджетах средства на софинансирование строительства/обустройство этих площадок. Речь идет о таких районах, как Баштанский, Снигиревский, Витовский, Николаевский, Вознесенский, Березанский, Первомайский. Причем список, может быть, неполным, ведь, как сказал Кристенко, чем больше площадок, тем лучше, это ведь передвижные комплексы, и их можно перебрасывать из района в район.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве с визитом был председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк, который дал понять, что его ведомство не будет содержать и обслуживать габаритно-весовые комплексы, которые хотят закупить за средства из местных бюджетов на Николаевщине.

Также он заявил, что правительство закупило не стационарные габаритно-весовые комплексы, а передвижные лаборатории, потому что ведомство нуждается в транспорте.