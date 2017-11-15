«Со своей стороны мы все сделали», – губернатор Савченко рассказал, почему не приехал к митингующим в Николаеве заводчанам

Алексей Савченко Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что облгосадминистрация со своей стороны сделала все возможное в рамках своих полномочий, чтобы решить вопрос с невыплатой заработной платы работникам ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывший «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») и улучшить материальное состояние завода.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии «Преступности.НЕТ», отвечая на вопрос относительного того, почему он не приехал к митингующим заводчанам.

Напомним, в среду, 15 ноября, работники государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» в знак протеста против невыплаты заработных плат на несколько часов перекрывали движение через Варваровской мост. Они требовали, чтобы к ним приехал председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, однако последний так и не появился на месте проведения акции протеста.

В то же время сам Савченко считает, что он сделал гораздо больше для разрешения проблем завода, чем кто-либо другой.

– Я не занимаюсь лозунгами, не занимаюсь политикой. Я занимаюсь тем, чтобы решать проблему. Чтобы решать проблему, мы вместе с «Укроборонпромом», с господином Романовым (руководитель ГК «Укроборонпром» Роман Романов, – ПН) создали военно-промышленный парк. Это дает возможность сегодня открывать, брать в аренду территории, которые там находятся, открывать любые предприятия. Вы должны понимать, что этот объект военного назначения, и другим способом он использоваться не мог, пока мы создали там военно-промышленный парк. Это я сделал, – отметил Савченко.

Также он добавил, что сейчас ОГА рассматривает двух инвесторов.

– Один был раньше, второго мы привозили, это огромная американская компания, товарооборот компании которой 16 миллиардов, – заявил глава ОГА.

– Облгосадминистрация со своей стороны в рамках своих полномочий вместе с «Укроборонпромом» сделала все. Мы даже написали письмо и обратились в Кабмин, чтобы он рассмотрел наше предложение о встрече с коллективом. На данный момент они находятся в стадии решения по нашему обращению. Надеемся, что они все же встретятся (…) И также я хотел бы, чтобы Кабинет министров ответил рабочим, когда они получат деньги. Потому что со своей стороны мы все сделали, – резюмировал председатель Николаевской ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укроборонпром» взвалил на Кабмин ответственность за бедственное состояние николаевского завода имени 61 коммунара.