Спортсменка из Николаева завоевала «бронзовую» медаль на Чемпионате мира по кикбоксингу

Николаевская спортсменка, воспитанница ДЮСШ №5 завоевала «бронзовую» медаль на Чемпионате мира по кикбоксингу.

Об этом сообщает управление по вопросам физической культуры и спорта.

Сообщается, что Чемпионат Мира WAKO по кикбоксингу проходил в Будапеште с 3 по 11 ноября 2017 года среди взрослых.

«Воспитанница ДЮСШ №5 Кармалова Юлия (тренер Бондаренко Ирина Александровна) в разделе музыкальные формы, жесткий стиль без оружия, стала бронзовым призером Чемпионата Мира среди взрослых», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевские юные спортсмены завоевали 10 медалей на Кубке мира по кикбоксингу «23rd Hungarian Kickboxing World Cup 2017», который 18-21 мая прошел в Будапеште.