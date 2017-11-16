В Южноукраинске спасатели провели информационный рейд для жителей

В Южноукраинске спасатели в целях профилактики провели информационно разъяснительную работу с жителям города.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, рейдовики напомнили жителям Южноукраинска о правилах пожарной безопасности в быту в зимний период. А именно правила при пользовании печным отоплением, электроприборами и рассказали о причинах возникновения пожаров в жилье, напомнив первоочередные действия в случае их возникновения.

«Ни в коем случае не накрывайте обогревательные приборы одеждой, следите за исправностью печей и не перегружайте электросеть, так как это может привести к пожару в доме, и иметь трагические последствия. Ни в коем случае не оставляйте малолетних детей дома в одиночестве, а тем более с включенными обогревателями и растопленными печами» – отметили специалисты.

В завершение все проинформированы граждане получили профилактические листовки с указанием экстренного номера 101.

Напомним, что в конце октября спасатели Николаевщины совместно с правоохранителями и сотрудниками социальной службы провели информационный рейд по частному сектору пгт Братское.