Рада утвердила дополнительный выходной в Украине

Верховная Рада Украины поддержала Проект Закона №5496 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней».

Соответствующий законопроект поддержали 238 нардепов.

Так, согласно законопроекту, 25 декабря (Рождество по Григорианскому календарю) признано официальным праздничным днем в Украине. Соответственно, 25 декабря в Украине будет выходным днем.

«Около 23 172 действующих религиозных православных, греко-католических и некоторых других христианских общин отмечают Рождество Христово 7 января по Юлианскому календарю. В то же время, на сегодня в Украине насчитывается около 11 тыс. религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря. Таким образом, значительное количество верующих Украины отмечает это религиозный праздник в другой день, чем определенный на законодательном уровне как выходной день. Учитывая указанное, необходимо обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в тот день, который соответствует их религиозным и мировоззренческим убеждениям, и включить этот день в число официальных праздничных дней Украины», - говорится в пояснительной записке.