Николаевцев приглашают на выставку кошек «Осенний вальс»

На ближайших выходных, 18 и 19 ноября, в Николаеве состоится выставка кошек «Осенний вальс», на которой можно будет приобрести породистого котенка.

Об этом сообщают организаторы выставки.

«Дорогие друзья и коллеги! Приглашаем Вас на международную выставку кошек «Осенний Вальс»» в городе Николаев под патронажем ПФЦ «Пан Коцький». License L# 174147 - EUROPE CONTINENT SHOW – UKA-040 C12075, C12076 Экспертизу проводят: Tamara Biryukova, Ukraine (AB, WCF) Tatiana Diatschuk, Ukraine (AB, WCF)», – говорится в сообщении.

На фестивале кошек будут представлены следующие породы: Абиссинская кошка, Бенгальская кошка, Британская короткошерстная кошка, Девон рекс, Мейн-кун, Ориентальная кошка, Персидская кошка, Сибирская кошка, Шотландская вислоухая кошка, Американский бобтейл короткошёрстный, Британская длинношёрстная, Донской сфинкс, Манчкин короткошёрстная, Рэгдолл, Невская маскарадная, Хайленд фолд, Японский бобтейл, короткошёрстный.

В программе выставки: WCF - ring adult & kitten.

Best in Show – это шоу проводится 2 дня. По итогу каждого дня эксперты выбирают самое лучшее животные.

На 12:00 запланирована детская программа. Также жители города смогут приобрести породистого котенка

Выставка состоится в Доме художников по адресу: проспект Центральный, 96.