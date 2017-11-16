на правах рекламы:

Николаевцев приглашают на выставку кошек «Осенний вальс»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 939 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(563)   

На ближайших выходных, 18 и 19 ноября, в Николаеве состоится выставка кошек «Осенний вальс», на которой можно будет приобрести породистого котенка.

Об этом сообщают организаторы выставки.

«Дорогие друзья и коллеги! Приглашаем Вас на международную выставку кошек «Осенний Вальс»» в городе Николаев под патронажем ПФЦ «Пан Коцький».

License L# 174147 - EUROPE CONTINENT SHOW – UKA-040 C12075, C12076

Экспертизу проводят:

Tamara Biryukova, Ukraine (AB, WCF)

Tatiana Diatschuk, Ukraine (AB, WCF)», – говорится в сообщении.

На фестивале кошек будут представлены следующие породы: Абиссинская кошка, Бенгальская кошка, Британская короткошерстная кошка, Девон рекс, Мейн-кун, Ориентальная кошка, Персидская кошка, Сибирская кошка, Шотландская вислоухая кошка, Американский бобтейл короткошёрстный, Британская длинношёрстная, Донской сфинкс, Манчкин короткошёрстная, Рэгдолл, Невская маскарадная, Хайленд фолд, Японский бобтейл, короткошёрстный.

В программе выставки: WCF - ring adult & kitten. 

Best in Show – это шоу проводится 2 дня. По итогу каждого дня эксперты выбирают самое лучшее животные. 

На 12:00 запланирована детская программа. Также жители города смогут приобрести породистого котенка 

Выставка состоится в Доме художников по адресу: проспект Центральный, 96. 

Анатолий Чубаченко

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество