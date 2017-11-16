На Николаевщине провели в последний путь воина АТО

В Снигиревском районе на Николаевщине, в селе Трудолюбовка 15 ноября попрощались с воином АТО, сержантом Сергеем Николаевым, который умер от инсульта в Николаевском госпитале.
Об этом сообщили в пресс-службе Снигиревской райгосадминистрации.
«Сергей был образцом для боевых побратимов и друзей, достойно служил своей стране. Был мобилизован еще в 2016 году, после мобилизации проходил службу по контракту. У Сергея остались сын и жена. Присутствующие на скорбном событии вспоминали Сергея как жизнерадостного человека, патриота своей Родины. По словам односельчан, он был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом, хорошим отцом и мужем. Похоронили военнослужащего на местном кладбище в селе Трудолюбовка с военными почестями», - сообщили в РГА.