На Николаевщине провели в последний путь воина АТО

В Снигиревском районе на Николаевщине, в селе Трудолюбовка 15 ноября попрощались с воином АТО, сержантом Сергеем Николаевым, который умер от инсульта в Николаевском госпитале.

Об этом сообщили в пресс-службе Снигиревской райгосадминистрации.