Памятка для туриста, который собирается в Николаев

Читаю рекомендации прокуратуры, как уберечь себя от гоп-стопа в Николаеве. Мне кажется, что на основании этого можно сделать памятку для туристов, которые хотят приехать в Николаев.
Памятка:
1. Никогда! Слышите? Никогда не приезжайте в Николаев.
2. Если вы все же по какой-то случайности приехали в Николаев, не покидайте пределы вокзала. Найдите срочно сотрудника полиции и попросите его сопроводить вас до ближайшей кассы.
Если сотрудника полиции поблизости нет, постарайтесь, не привлекая к себе особого внимания, найти кассы. не разговаривайте с незнакомыми, на вопросы отвечайте коротко.
3. Найдя кассу, покупайте билет в обратную сторону на ближайший рейс.
4. Если билета на обратный рейс нету, покупайте билет в любой другой город.
5. Если вам удалось удачно уехать, смотрите пункт 1.
ПыСы. А вообще печально все это...