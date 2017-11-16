Памятка для туриста, который собирается в Николаев

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Читаю рекомендации прокуратуры, как уберечь себя от гоп-стопа в Николаеве. Мне кажется, что на основании этого можно сделать памятку для туристов, которые хотят приехать в Николаев

Читаю рекомендации прокуратуры, как уберечь себя от гоп-стопа в Николаеве. Мне кажется, что на основании этого можно сделать памятку для туристов, которые хотят приехать в Николаев.

Памятка: 

1. Никогда! Слышите? Никогда не приезжайте в Николаев. 
2. Если вы все же по какой-то случайности приехали в Николаев, не покидайте пределы вокзала. Найдите срочно сотрудника полиции и попросите его сопроводить вас до ближайшей кассы. 
Если сотрудника полиции поблизости нет, постарайтесь, не привлекая к себе особого внимания, найти кассы. не разговаривайте с незнакомыми, на вопросы отвечайте коротко. 
3. Найдя кассу, покупайте билет в обратную сторону на ближайший рейс. 
4. Если билета на обратный рейс нету, покупайте билет в любой другой город. 
5. Если вам удалось удачно уехать, смотрите пункт 1.

ПыСы. А вообще печально все это...

Анатолий Чубаченко

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