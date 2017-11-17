В Николаеве выявили нарушителя, который незаконно сливал жидкие отходы в городскую канализацию

В Заводском районе Николаева выявили нарушителя, который осуществлял сброс в городскую канализацию жидких отходов из автомобиля в не отведенных для этого места.

Об этом сообщает Администрация Заводского района.

«Так, на гражданина, который осуществлял сброс в городскую канализацию был составлен административный протокол по статье 152 КУоАП», – говорится в сообщении.

Отметим, что нарушения было выявлено в среду, 15 ноября, в ходе очередного рейда по недопущению стихийной торговли по улице Озерной, 11-13 и по улице Лазурной работниками отдела координации торговли и предпринимательства совместно с работниками отдела санитарной инспекции администрации Заводского района.

Помимо этого, были составлены 3 административных протокола по статье 152 КУпАП ("Нарушение государственных стандартов, норм и правил благоустройства территорий населенных пунктов") на граждан, осуществляющих торговлю в не отведенных месте и без соответствующего разрешения.