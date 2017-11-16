Пытался противодействовать давлению полиции, – николаевский «ляшковец» о своем задержании после событий на сессии

Задержанный после инцидента в сессионном зале Николаевского городского совета глава областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Руслан Пересунько рассказал, что в райотделе «имел интересную дискуссию о том, почему «новая полиция» продолжает использовать старые методы работы».

Свой комментарий по поводу произошедшего Пересунько опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook.

Как известно, его задержали после того, как начавшаяся сессия горсовета 16 ноября была на несколько часов сорвана: в зале зажгли дымовую шашку и на линию «102» сообщили о минировании всего здания мэрии.

Пересунько отметил пришел сегодня утром на сессию не только как, но и как обычный житель Николаева в первую очередь, так как у него есть много вопросов к депутатам городского совета и к повестке дня.

«Полиция, которая должна охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность граждан, после получения сообщения о заминировании, спровоцировала панику и толкотню в сессионном зале. Почему правоохранители не подумали, что в конце зала стояли женщины, на которых начала давить толпа правоохранителей. И я пытался хоть как-то противодействовать этому давлению, чтобы женщины покинули помещение, - написал Пересунько. - Вместо благодарности получил задержание, но хорошо, что хоть выяснили все нюансы».

При этом он обратился к сотрудникам полиции, которые привлекаются к охране общественного порядка во время проведения сессий, чтобы они внимательнее проверяли вещи посетителей.