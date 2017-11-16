Заводская забастовка: бесполезно ждать былого величия

Совершенно понятно отчаяние работников 61-го завода, которые длительное время не получают зарплату.

Помню, это чувство возмущённой беспомощности, когда нам в институте задерживали зарплату по 4-5 месяцев. Тогда, в 90-х, на эту тему родился популярный анекдот:

- Месяц не платят зарплату - работники работают. Два месяца не платят зарплату - работники работают Три месяца не платят зарплату - продолжают работать. Четыре месяца не платят зарплату - они опять продолжают приходить на работу. Надо попробовать брать плату за вход на работу, может тогда перестанут приходить...)))

Да, многие продолжают по привычке ходить на этот неработающий завод, ждать получку и все ещё надеяться, и надеяться...

Наверное, продолжают ходить и надеяться, потому что не имеют, или не видят, или боятся альтернативы. Приросли они к этому заводу, где прошла их молодость, и не знают, и не представляют, а иногда и не хотят думать о том, где и как можно применить себя в другом месте.

Конечно же, можно бесконечно возмущаться нерадивостью и неэффективностью государственного управления этим предприятием, продолжать терпеть, потом неистово требовать, и опять терпеть и ждать.

Но, я бы все таки посоветовал этим людям постараться оторвать себя от этой проблемы, которая вряд ли быстро решится, и постараться найти себя в другом месте.

Бесполезно ждать от природы летом снега, а зимой знойной жары. Также бесполезно сегодня ждать былого величия на этом разрушенном предприятии.

А время идёт, и года проходят. И с каждым годом, они пролетают все быстрее. Так, в этом бесполезном ожидании, можно и все дни свои оставшиеся провести в депрессии и бесполезной злобе.

А ведь жизнь у нас только одна. И чем безнадёжно ждать, лучше уж с надеждой догонять...

Желаю этим людям найти себе другую работу, найти себя в другом месте.