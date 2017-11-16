Департамент ЖКХ Николаевского горсовета в связи с самовольным строительством заплатит штраф в размере 130,5 тысяч гривен

Управлением ГАСИ в Николаевской области в судебном порядке доказана правомерность действий по наложению штрафа в размере 130,5 тысяч гривен на Департамент жилищно коммунального хозяйства Николаевского городского совета в связи с установлением факта самовольного строительства.

Об этом сообщает пресс-служба ГАСИ Украины.

«Ранее проведенной внеплановой проверкой на объекте «Капитальный ремонт теплового ввода в жилой дом по улице 6 Слободская, 51, города Николаев» установлено, что Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета и подрядной организацией ООО «Укрэнергосервис-М ООО «Укрэнергосервис» выполнены строительные работы на объекте без регистрации разрешительных документов на начало выполнения строительных работ», - говорится в сообщении.

Таким образом, по результатам проверки заказчик и подрядчик оштрафованы на 130,5 тысяч гривен каждый.

Также сообщается, что заказчик, не согласившись с постановлением, обратился в Николаевский окружной суд о признании противоправным и отмене постановления о вынесении штрафов. Суд, в свою очередь, удовлетворил исковые требования и отменил постановление управления ГАСИ.

Однако, ГАСИ подала апелляционную жалобу в Одесский апелляционный административный суд, который отменил решение суда первой инстанции и подтвердил законность действий должностных лиц Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области.

По решению Высшего административного суда Украины кассационная жалоба Департамента ЖКХ Николаевского городского оставлена ​​без рассмотрения.