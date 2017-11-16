Украинская учительница года уехала работать сиделкой в Лондон

Учительница Виолетта Македон, которая в 2016 году была признана лучшим педагогом Украины в номинации «Иностранный язык», поехала на заработки за границу. Она работает сиделкой в Лондоне.

Об этом пишет «Мукачево.нет».

Женщина преподавала английский язык в школе города Берегово, что в Закарпатской области. В 2016 году Македон, в соответствии с указом президента Порошенко, была удостоена награды «Заслуженный учитель Украины».

Однако через некоторое время она решила уйти со школы и выехать на работу в Великобританию. Там Македон устроилась сиделкой. Ей поручили ухаживать за дедушкой по имени Боб, с которым она гуляет, посещает музеи, театры, парки, другие знаковые места Лондона.

Напомним, за два года 1,2 миллиона украинцев выехали на заработки за границу.