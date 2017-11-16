Украинцы заняли первое место по получению разрешений на проживание в ЕС

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В 2016 году 588,9 тысячи украинцев получили первое разрешение на проживание в Евросоюзе, 87% из них выдала Польша.

Как сообщается на сайте Евростата, это самое большое значение по ЕС.

Для сравнения, аналогичные разрешения получили 348,1 тысячи сирийцев (почти две третьих - в Германии), 250,9 тысячи американцев (почти три четвертых - в Великобритании), 198,4 тысячи индийцев (более 60% - в Великобритании), 195,6 тысячи китайцев (большинство - в Великобритании).

Украинцы в основном оформляют разрешения на проживание с целью трудоустройства, тогда как китайцы или, например, американцы - для образования. Жители Турции и Марокко едут в ЕС для воссоединения семей.

Напомним, за два года 1,2 миллиона украинцев выехали на заработки за границу.

Роман Свиридов

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русскийобщество