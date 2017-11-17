Так кто же срывал сессию горсовета или Cui prodest*?

Итак. Нелегитимная сессия Николаевского городского совета состоялась. Несмотря ни на что.

Она стала скандальной еще до момента своего открытия, когда не была выдержана 10-дневная процедура публичного оглашения ОЧЕРЕДНОЙ сессии, о чем заявлял глава фракции «Самопомич» Фёдор Панченко.

В начале сессии Федор попросил слова и, получив, передал его Евгения Матейчук, лидеру николаевского Демальянса. Ведущая сессию Татьяна Викторовна Казакова, исполняющая обязанности городского головы, отказала в слове, объяснив это тем, что именно депутаты должны по ее мнению решать, будет Евгения говорить или нет. Во-первых, она поставила вопрос на голосование, имея полное право принять решение самостоятельно, во-вторых, после двух отказов депкорпуса (9 и 10 голосов ЗА при необходимой трети в 19 голосов) она не передала слово Федору обратно.

С таким положением дел нельзя было мириться, и мы приняли решение дать Евгении слово, несмотря на нежелание депутатов и Казаковой ее слушать. Основание очень простое: если так пойдет и дальше, то #42иуды будут и впредь решать, кому говорить на сессии, а кому – нет. При этом уже неважно, будет это депутат или любой другой член громады Николаева.

Как только Евгения начала говорить, к Казаковой подошел начальник Патрульной полиции Николаева Максим Ахрамеев в сопровождении десятка сотрудников полиции в бронежилетах со связками пластиковых наручников и сообщил ей на ухо какую-то информацию, после чего г-жа Казакова на весь город заявила, что «Александр Сенкевич заминировал здание горсовета», чем вызвала бурю смеха. Свое мнение она подтвердила тем, что Сенкевич в Николаеве, а не в Киеве. Видимо, этого, по ее мнению, достаточно, чтобы обвинять кого бы то ни было в уголовном преступлении. Ну что ж, это останется на ее совести, и пусть уже суд решает степень правомерности таких заявлений. Равно как и откровенная «подстава» начальника Патрульной полиции, который, с его слов, ничего подобного ей не заявлял.

Дальше пошел какой-то сюр в исполнении нескольких молодчиков в черном. Кто-то из них поджег и бросил под ноги дымовую шашку, на что полиция отреагировала мгновенно и вытолкала нарушителей из зала. По уточненным данным задержанный Руслан Пересунько не имел к ним отношения и просто попал «под маховик репрессий». Незадолго до этого активист Михаил Водяной бросил #30серебренников в проход зала, чем выполнил требование горожан, неоднократно просивших об этом на вече от их имени. С горем пополам полиция выпроводила присутствующих из «заминированного» здания, несмотря на протесты некоторых депутатов вроде скандальных Ентина и Киселевой.

Дальнейшие действия депутатов были абсолютно незаконными, как и действия сотрудников полиции под руководством Мазунина Сергея Николаевича, начальника УПД ГУНП Николаевской области. В еще «заминированном» здании, в ком. 357 состоялось срочное заседание постоянной депутатской комиссии по этике, на котором просто физически не мог присутствовать Федор Панченко, один из ее ключевых членов, по причине того, что его вывели из здания и не пускали под предлогом работ по обезвреживанию «бомбы». Комиссия приняла незаконное решение о препятствовании доступа граждан на сессию, протокол о чем был якобы предъявлен полиции, но ни один человек, которого не пустили, не имел возможности с ним ознакомиться. На мою просьбу Мазунин ответил, что я должен дать письменный запрос. ОК, будет запрос, и ему уже придется объяснять прокуратуре причины его самоуправства.

А причин для работы прокуратуры и судов несколько:

- решение комиссии, априори имеющее РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер для сессии депутатов горсовета, следовательно только сессия может принимать подобные решения;

- нарушение Закона Украины «О доступе к публичной информации», согласно которому ЛЮБЫЕ проекты решений местных органов самоуправления должны быть опубликованы не менее, чем за 20 рабочих дней до своего принятия;

- нарушение Конституции Украины, гарантирующей всем гражданам равные права, прямым нарушением которых является запрет доступа граждан в помещение городского совета;

- самоуправство полиции, выполнявшей противозаконные требования нескольких депутатов из состава горе-комиссии;

- составление протокола о хулиганстве на активиста за то, что он бросал деньги на пол сессионного зала;

- продолжение сессии, несмотря на то, что не все депутаты были приглашены на продолжение сессии и на отсутствие прямой трансляции ее работы из-за банального недопуска работников аппарата совета, отвечавших за ее освещение в СМИ.

Несмотря на вышеперечисленное, самодовольный депутатский корпус бодро поздравил Татьяну Казакову с блестяще проведенной сессией, стоя аплодируя по ее окончанию.

Стоит отметить, что одним из решений нелегитимной земельной сессии было принятие выделения земли АТОшникам по спискам, явно отличающимся от тех, что были поданы соответствующими организациями.

Делаем выводы, друзья, о том, кто пытался сорвать сессию под предлогом «минирования», чтобы провести сессию по-тихому без участия громады и без прямой трансляции, и кто кидал шашку и... добро пожаловать в життя по-новому!

* – лат. Кому выгодно?