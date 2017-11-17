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В образовательном комплексе «школа Гипанис - университет им. П.Орлика» создали песню и клип об Украине

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В образовательном комплексе «школа Гипанис - университет им. П.Орлика» прошел флешмоб «Я люблю украинский язык». 

Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Ярмарка, стихи, песни, вышиванки, танцы, конкурсы и творческие мероприятия объединили воспитанников детского сада, школьников, студентов, воспитателей, учителей и преподавателей, – всех кто работает и учится в образовательном комплексе.

«Кульминацией праздника стала презентация песни и клипа про Украину, которые создали творческим коллективом комплекса, как знак уважения к украинскому языку, нашему городу и нашей стране», - сообщили в пресс-службе комплекса. 

Юлия Давиденко

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русскийобщество