В образовательном комплексе «школа Гипанис - университет им. П.Орлика» создали песню и клип об Украине

В образовательном комплексе «школа Гипанис - университет им. П.Орлика» прошел флешмоб «Я люблю украинский язык».

Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Ярмарка, стихи, песни, вышиванки, танцы, конкурсы и творческие мероприятия объединили воспитанников детского сада, школьников, студентов, воспитателей, учителей и преподавателей, – всех кто работает и учится в образовательном комплексе.