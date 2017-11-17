В образовательном комплексе «школа Гипанис - университет им. П.Орлика» создали песню и клип об Украине

В образовательном комплексе «школа Гипанис - университет им. П.Орлика» прошел флешмоб «Я люблю украинский язык».
Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
Ярмарка, стихи, песни, вышиванки, танцы, конкурсы и творческие мероприятия объединили воспитанников детского сада, школьников, студентов, воспитателей, учителей и преподавателей, – всех кто работает и учится в образовательном комплексе.
«Кульминацией праздника стала презентация песни и клипа про Украину, которые создали творческим коллективом комплекса, как знак уважения к украинскому языку, нашему городу и нашей стране», - сообщили в пресс-службе комплекса.