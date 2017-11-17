Порошенко принял участие в испытаниях патрульного катера УМС-1000

Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко посетил Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины, где принял участие в проведении ходовых испытаний катера УМС-1000.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает «NikLife».

Так, глава государства поднялся на борт катера и совершил выход в открытое море. Во время испытаний морского судна, были продемонстрированы его возможности, о которых подробно Петра Порошенко информировал командир Мариупольского отряда морской охраны капитан 1 ранга Николай Сиринський.

Во время посещения отряда Морской охраны ГПСУ президенту продемонстрировали образцы экипировки и вооружения личного состава подразделений морской охраны специального назначения Госпогранслужбы. Были продемонстрированы водолазное снаряжение и техника, которую используют пограничники, в том числе в зоне проведения антитеррористической операции.

Стоит отметить, что катер UMS-PATROL 1000 разработан для несения патрульной службы и других аналогичных функций, предназначен для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей. В катере предусмотрена просторная ходовая рубка, носовая каюта, камбуз, гальюн. Проходы по палубе вдоль правого и левого борта судна обеспечивают безопасное перемещение экипажа по всей длине судна.

В базовой комплектации катера предусмотрены также системы автономного отопления, система водоснабжения, фекальная система, радионавигационное оборудование, системы активной и пассивной непотопляемости.

Напомним, ранее Порошенко принял участие в испытаниях новейшей ракеты.