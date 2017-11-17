В Николаевском пабе «Ципа» презентовали обновленное меню закусок и два новых сорта пива

Специально к завершению осеннего сезона на Гуцульской крафтовой пивоварне «Ципа» сварили два новых сорта пива:

Пшеничное пиво назвали «Ципа Фыст», что на гуцульском диалекте означает «молниеносная Ципа» (White IPA, OG (плотность) - 13,8, ABV(алкоголь) - 6,0%, IBU(горечь) - 40. Хмеля - Chinook, Citra). Отличный сорт для любителей плотного, нефильтрованного, пшеничного пива.

Новый суровый Стаут получил имя «Black Ella». «Черная Элла» названа в честь одноименного австралийского хмеля «Ella», который использован в рецепте. Этот цветочно-пряный хмель появился на рынке относительно недавно - 2007 году. Но, уже успел завоевать сердца многих пивоваров, которые экспериментируют с Эллой в поиске наилучшего рецепта.

«Ципа Фыст» и «Black Ella» николаевским ценителям крафтового пива презентовал, в эту среду, основатель пивоварни «Ципа» - Александр Шаталов. «Лютая лють» - таким суровым прозвищем «Черную Эллу», любя, окрестили во время дегустации николаевские биргики. «Black Ella» - это яркое, насыщенное, довольно крепкое, горькое и ароматное пиво. Его рекомендуется смаковать после застолья, для наслаждения длительным послевкусием.

«Ципа Black Ella» имеет следующие показатели: Stout, OG (плотность) - 22, ABV (алкоголь) - 7.9%, IBU (горечь) - 100.

Также в пабе обновили меню. Теперь на выбор гостей больше пицц, хот-догов и бургеров. В пабе говорят: «Мы хотим ощущать еду не только на вкус, но и на ощупь». Это некий отголосок первобытности, когда люди ели руками и часто могли даже просто на ощупь оценить качество еды. Мы, и по сей день, делаем так, покупая фрукты и овощи на рынке - проверяем их на ощупь. Вот, тот же эффект мы преследуем и в обновленном меню «Ципы».

Среди прочих блюд появились в меню и «Гуцульские Грисини». Их выпекают в собственной пекарне на Закарпатье и доставляют в Николаев. Грисини в меню двух видов на выбор: с добавлением гуцульськой брынзы или с паприкой. Также есть «Черные Грисини», как временная позиция. Все дело в том, что в селе Квасы, где расположена пивоварня «Ципа» и пекарня, есть источник минеральной воды «Буркут». Раз в год, из него начинает течь вода черного цвета. Это знаковое событие для жителей окрестностей. Вот в гуцульской пекарне и отметили очередной «Черный Буркут» специальной выпечкой - Грисини черного цвета, часть которых передали в Николаев.

Новое меню порадует любителей жаренной рыбки. Теперь на кухне «Ципы» готовят маленьких карасиков в пряном кляре. Получается очень вкусно и хрустяще: отличная закуска для тех, кто любит пиво с рыбкой.

Меню кухни в пабе обновилось довольно кардинально, поэтому перечислить все новинки в одной публикации - не представляется возможным. В пабе рекомендуют: приходить в гости и самим исследовать новые вкусы, как еды так и пива. Ведь в этом вся суть крафта - постоянный поиск совершенного сочетания вкусов настоящего пива и лучших закусок.