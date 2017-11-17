«Переходный период»: в Николаевской ОГА и облсовете еще не понимают, как будут зимой содержать переданные с 1-го января дороги

В Николаевской облгосадминистрации и в облсовете еще не знают, кто и каким образом будет с 1 января и до проведения соответствующих тендеров содержать переданные области 3 тысячи 200 километров дорог местного значения.

Об этом шла речь в ходе последнего заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, с 1-го января заработает Государственный дорожный фонд, 35% поступлений в которых должны будут направляться на ремонт дорог местного значения.

Начальник ДП «Николаевский облавтодор» Константин Микуленко предложил, чтобы этим занялось его предприятие.

– Давайте через облсовет выделим деньги на содержание дорог, пока они (в облгосадминистрации – ПН) проведут тендера. Где-то на 2 месяца – 20 миллионов, плюс минус, - сказал он.

Но начальник управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андрей Максименко возмутился таким предложением, мол, облавтодор с 1-го января не будет иметь никакого отношения к дорогам местного значения.

На что Микуленко сказал, что у них на зимнее содержание даже до конца года нет ни копейки денег.

- Давайте мы подготовим документы, предложения, - отметил он.

Первый заместитель главы Николаевского облсовета Иван Кухта согласился с этим и зачитал подготовленные рекомендации. Среди них – управлению инфраструктуры ОГА до 1 декабря предоставить областному совету план мероприятий касательно эксплуатационного содержания дорог местного значения с указанием источников финансирования.

Валентин Гайдаржи Стоит отметить, ранее в комментарии «Преступности.НЕТ» заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи рассказывал один из вариантов без провалов пережить этот «переходной период», как только с 1-го января заработает Государственный дорожный фонд:

- По логике вещей, если дороги еще не у нас, мы не можем проводить торги на их содержание. А когда мы их получим на баланс, будет зимний период. В связи с этим рассматривалось, что в рамках закона возможно финансирование без торгов в размере 20% от предыдущего договора. То есть, Служба автодорог провела в этом году торги на содержание дорог и у нее победил «Николаевский облавтодор». Поэтому рассматривали, чтобы первые два месяца, пока мы проведем торги, заказчиком была Служба автомобильных дорог, чтобы не было провала.

Как он отметил, из 4 тысячи 800 километров дорог области передадут 3 тысячи 200 километров. По его словам, финансирование работ на них будет происходить так, как сейчас ремонтируется дорога на Снигиревку в рамках действия так называемого таможенного эксперимента: деньги поступают на расчетный счет ОГА, а дальше по заявкам заказчика работ – подрядчикам.