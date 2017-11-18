У Савченко хотят создать еще одно коммунальное предприятие для ремонта и содержания николаевских дорог

Управлению инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации рекомендовали предоставить в облсовет обоснования необходимости создания нового коммунального предприятия, связанного с ремонтом и содержанием дорог местного значения.

Об этом шла речь в ходе последнего заседания постоянной депутатской комиссии Николаевского областного совета по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- С целью закупки дорожной техники и дальнейшей ее эксплуатации в ремонтных работах на дорогах общего пользования местного значения, - зачитал рекомендации первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта.

Присутствующий на заседании начальник управления инфраструктуры Андрей Максименко дал понять, что сомнений в целесообразности создания такого предприятия нет.

Как известно, с 1-го января заработает Государственный дорожный фонд, 35% поступлений в которых должны будут направляться на ремонт дорог местного значения.

При этом из 4 тысячи 800 километров дорог Николаевской области передадут 3 тысячи 200 километров.