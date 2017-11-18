«Меня взяли потому, что я знал, что он должен 30 тысяч гривен», – «положенец» Науменко о своем задержании

Криминальный авторитет Игорь Науменко («Наум»), который был задержан за вымогательство денег у предпринимателя из Николаева за «крышевание» заявил, что он «сидит» за то, знал о долге бизнесмена в 30 тысяч гривен.

Об этом стало известно из видео, которое на Facebook опубликовал житель Николаева, экс-милиционер Игорь Блошко.

— Потерпевший признал, что он должен 30 тысяч гривен людям за то, что они заплатили его адвокату. Меня взяли за то, что я знаю, что он должен 30 тысяч. Я вот за это и сижу, – заявил Науменко.

Напомним, что в четверг, 16 ноября, суд продлил меру пресечения «положенцу» «Науму» и его подельниками, и приступает к рассмотрению дела по сути.

Ранее сообщалось, обвиняемые требовали от местного жителя 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. В июле 2017 года их задержали в ходе спецоперации. У одного из задержанных нашли заряженный пистолет ТТ, а у другого во время обыска в месте его жительства – 40 патронов калибра 9 мм и каннабис общей массой 69,5 граммов. Обвиняемые находятся под стражей.

В СБУ ранее заявляли, что деятельность Игоря Науменко курировалась «ворами в законе» с территории Российской федерации во вред государственной безопасности Украины.

В сентябре прокуратура передала уголовное производство для рассмотрения по сути в Заводский районный суд Николаева. Тогда же суд продлил Науменко, Грудскому и Уварову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.