В ЖК Ривьера на территории Арт-пространства The Gallery состоялось Stand Up Show

В прошлую пятницу арт-бизнес пространство The Gallery и ЖК “Ривьера” принимало в своем уютном доме участников и гостей Stand Up Show, уже запомнившегося николаевцам своими яркими выступлениями. Вместе с организаторами шоу неформальную, доверительную атмосферу вечера создавали музыкальный коллектив Doubledark, играющий minimal jazz, acoustic hip-hop, начинающая, но крайне талантливая николаевская художница Алена Хусаинова со своей яркой экспозицией картин, кафе на колесах «Мама я поел», согревшее гостей горячим пуншем.

Вечер в Ривьере продолжили комики, участники студии «Stand Up 512», Юрий Степанец, Артем Албул, Валерий Федченко и Григорий Пак, которые стали главными звездами мероприятия. Ребята в свойственном им стиле представили свои лучшие скетчи на актуальные темы.

К сожалению, открытие подобного рода арт-пространств в Николаеве на сегодняшний день – большая редкость. Но радует то, что такие места, призванные собирать тесные теплые компании, объединять людей искусства разных жанров и их ценителей, создающие настроение и оставляющие приятные воспоминания от посещения, все-таки создаются.

Основная суть заведения, как рассказал Ярослав Личман, директор ООО «Арт Лайф Груп», являющегося создателем The Gallery, состоит в его названии. Конечно, в первую очередь The Gallery – это выставочная галерея, состоящая из трех залов и оснащенная всем необходимым для проведения выставок картин, фотографий, других предметов искусства. Уже с декабря этого года организаторы планируют приглашать для участия в выставках как николаевских художников, от начинающих до хорошо известных, так и художников из других регионов, экспозиции которых будет интересно увидеть николаевскому зрителю. Тем не менее The Gallery не ограничится выставочной деятельностью, ведь идея проведения таких вечеров, как, например сегодняшний, очень увлекательная и стоит того, чтобы ее развивать. С этой целью в помещении галереи оборудовано отдельное пространство в котором возможно с комфортом проводить бизнес-тренинги, лекции, семинары, мастер-классы, презентации, концерты, творческие вечера для аудитории до сорока человек. В зависимости от тематики мероприятия, к услугам организаторов предоставлены как стулья со столиками, так и удобные пуфы. В помещении установлен экран и видео проектор, а также необходимое акустическое оборудование.

- Мы не монополизируем наше пространство как организаторы. Наши двери открыты для креативных людей, проводящих свои ивенты и собирающих свою аудиторию, - отмечает Ярослав Личман.

Команда The Gallery приглашает всех заинтересованных в развитии идеи, а также желающих арендовать конференц-зал для проведения своих арт/бизнес мероприятий обращаться по номерам телефона: 068 107-18-77, 063 382-87-77, либо провести беседу за чашечкой кофе в уютном офисе компании, который находится там же, в помещении The Gallery, по адресу ул. Лазурная, 5/2 корп. 11.

Напомним, The Gallery и ЖК «Ривьера» приглашают увлекательно и с пользой вместе провести время на Organic Ярмарке, которая будет проходить 18-19 ноября на территории жилого комплекса «Ривьера», в помещении The Gallery, по адресу: улица Лазурная, 5.