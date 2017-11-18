Жителей Николаевщины приглашают на военную службу в центр обеспечения горючим

На Николаевщине воинская часть А3476 в селе Константиновка Новоодесского района приглашает на военную службу по контракту лиц офицерского, старшинского, сержантского и рядового состава в связи с расширением штата и введением новых подразделений по охране складов.
Об этом идет речь в сообщении воинской части.
Воинская часть А3476 – это 81-й центр обеспечения горючим, который является структурным подразделением Министерства обороны Украины. Военнослужащим этой части предоставляются следующие гарантии:
- высокий уровень денежного обеспечения + выплаты на оздоровление;
- получение воинской профессии,
- зачисление срока службы в Вооруженных силах в страховой стаж;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
- компенсация аренды жилья;
- бесплатное обучение в вузах во время прохождения службы;
- возможность получения офицерского звания для граждан с высшим образованием.
Требования к кандидатам: мужчины возрастом от 18 до 40 лет, образование – среднее и высшее, пригодность к воинской службе по состоянию здоровья, отсутствие судимости, желание служить в Вооруженных силах Украины.
За более подробной информацией следует обращаться в военкомат по месту прописки, центр по набору военнослужащих службы по контракту и управление воинской части по телефонам: 066-994-13-24, 096-174-87-06.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве женщин зовут на воинскую службу – на охрану армейских складов.