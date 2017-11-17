На Николаевщине рабочие хотели отремонтировать мост, укладывая асфальт прямо в лужи

Жители села Софиевка Новобугского района Николаевской области не дали подрядчику уложить асфальт на аварийном мосту через реку Ингул. Подрядчик по заказу Службы автомобильных дорог Николаевской области планировал за ночь уложить асфальт в грязь, лужи и коровьи лепешки.

Об этом сообщается на сайте партии «Відродження».

По мнению местных жителей, которые увидели среди ночи работающую бригаду на мосту, дорожники хотели справиться с работой за ночь, не придав значения качеству выполняемых работ.

Сообщается, что подготовительные работы перед укладкой асфальта не производились. Также не выполнялась фрезеровка дорожного полотна, в связи чем выравнивающий слой асфальта заливался прямо в грязь и лужи.

‒ Никаких подготовительных работ перед укладкой асфальта проведено не было. Мало того, рабочие даже не фрезеровали дорожное полотно, а просто в лужи, грязь и коровьи лепешки хотели сыпать выравнивающий слой асфальта. Как нам удалось узнать, тендер на ремонт дороги на мосту проводила Служба автомобильных дорог Николаевской области, а подрядчиком якобы выступила какая-то одесская фирма. В тендерной документации у данной фирмы значится новая техника, современные катки и прочее, а на деле ‒ пригнали два КрАЗа асфальта и советский каток. Мы просто встали перед грузовиками и прекратили этот беспредел, ‒ рассказали селяне.

После чего, как отмечают люди, рабочие уехали и о ремонте дороги забыли, никаких попыток ремонта дорожники больше не предпринимали.

Вместе с тем, местные жители также объяснили, что если нагрузить на мост положенные по технологии 700 тонн асфальтобетона, то он может рухнуть, так как находится в аварийном состоянии ‒ несущие балки уже прогнуты и конструкция моста попросту не выдержит такого «ремонта», не говоря уже о нагрузке от проезжающего транспорта.

На проект по реконструкции и укреплению моста нужно порядка миллиона гривен, сейчас, по заверению местных жителей, об это речь даже не идет. А прежде чем делать дорожное полотно на мосту, нужно укрепить его несущие конструкции.

В свою очередь, жители вынуждены ходить через рядом расположенный мост, который запрещен к эксплуатации.

В итоге депутаты облсовета от данной политсилы пообещали поднять вопрос о качестве выполнения работ как перед Службой автодорог Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на рассмотрение исполкома и депутатов вынесут вопрос об ограничении движения по Варваровскому мосту.