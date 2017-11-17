Прокуратура отправила в суд уголовное производство на 58-летнюю жительницу Вознесенска, которая посадила на цепь свою больную племянницу

Вознесенская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 58-летней жительницы Вознесенска, которая посадила на цепь свою больную племянницу.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

Ранее сообщалось, что во время проверки одной из семей, которая находится на учете, соцслужбы обнаружили, что опекун 46-летней женщины приковала ее цепью к кровати. По данному делу было начато уголовное производство по части 1 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»).

«Свои преступные действия женщина-опекун объяснила тем, что привязывала свою племянницу для ее же безопасности, отметив, что во время свободного передвижения ее подопечная убегает из дома и даже пыталась сжечь дом», – говорится в сообщении прокуратуры.

17 ноября 2017 обвинительный акт по части 2 статьи.146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) направлено в Вознесенский горрайонный суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, Первомайская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении гражданина Российской Федерации, который незаконно находясь на территории Украины, совершил разбойное нападение на жительницу Южноукраинска.