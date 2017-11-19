Неизведанный мир закулисья театра: как николаевцы в рекордные сроки поставили венецианскую комедию

Коллектив Николаевского академического художественного русского драматического театра за месяц поставил спектакль «Труффальдино, или Слуга двух господ», установив своеобразный рекорд.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife», корреспондент которого побывал за кулисами на сдаче спектакля.

Сдача спектакля – очень важное событие в жизни каждого актера. Это некая премьера до премьеры. Перед публикой, пусть и состоящей из немногочисленных сотрудников театра, нужно отыграть «по максимуму»: свет, музыка, актерская игра – все должно быть как на предстоящей премьере. Бывают «сдачи» легкие, когда на постановку спектакля дают несколько месяцев, а бывает и так, как произошло с «Труффальдино» – его нужно было сделать за месяц. Режиссер спектакля Василий Цимбал рассказал, что работать пришлось днем и ночью, а для большей реалистичности даже приглашали мастеров по венецианским манерам 18-го века.

- Как правило, спектакль такого масштаба ставят два с половиной месяца, а у нас «рекорд». Нагрузка большая, работа день и ночь. Мы очень грамотно стараемся подходить к костюмам – это эпоха. Отдельно проходила постановка боев, ими я занимался сам, так как являюсь мастером фехтования. Даже приглашали специалистов по манерам этого века, – поделился он.

Одной из особенностей этой постановки является контраст реалистичных, проработанных до мелочей костюмов и комических предметов, по типу рыбы или солнца с лицом. К слову, за декорации и костюмы в «Труффальдино» отвечал один и тот же человек – художница Елена Рыкусова. По её словам, на проработку всех образов необходимо потратить не менее пары недель. Оно и неудивительно, ведь на одежде персонажей детализировано все «от А до Я».

Отдельного внимания заслуживают сами артисты: некоторым из них приходится ради роли перебарывать свои фобии, а другим и вовсе примерить образ представителя противоположного пола. Так, по сюжету «Труффальдино», девушка Беатриче переодевается в мужской костюм, чтобы найти в Венеции любимого Флориндо, которого обвиняют в убийстве её брата. Во время спектакля Флориндо приходится часто вступать в сражения на шпагах, но как оказалось, играющий его Андрей Карай испытывает крайнюю неприязнь при виде колющих и режущих предметов, да и вообще больше любит роли, отличные от этой.

А вот Беатриче играла Марина Васильева, и ей тоже приходилось ради этой роли постараться – по сюжету ей приходится часть спектакля изображать мужчину, а после за очень короткое время перевоплотиться в женщину в шикарном пышном платье. После этой постановки, по словам Марины, она спокойно может служить в армии – одевается теперь очень быстро.

- Мой образ тем и интересен, что сложен моментом перевоплощения. Мне кажется, что многим актрисам хочется сыграть мужчину с перевоплощением. Весь второй акт у меня состоит из переодеваний. В антракте я делаю женскую прическу и прячу под шляпой. Это сложно технически, плюс все ужато в сроках, я очень нервничаю в эти моменты. Страшно, что в этот момент шляпа спадет. Ну и переодевание за три минуты в женщину… Ну после этого я могу в армии служить, – пошутила Марина.

И если для кого-то роль была сложна в моральном или физическом плане, то для Александра Зарубы, который сыграл Труффальдино, это и вовсе была первая главная роль.

Несмотря на то, что спектакль ставился в сжатые сроки, а роли актеров были не самыми простыми – на сцене это не чувствуется. Каждый персонаж на «сдаче» отыграл свою роль на «Ура!», а сама постановка смотрится на одном дыхании. Во время антракта «NikLife» удалось узнать, что происходит там, где зрители не видят – за сценой.

Пользуясь перерывом в 15-20 минут, актеры стараются использовать свое время весьма рационально: некоторые повторяли слова, другие «на скорую руку» перекусывали, запасаясь силами на второй акт, а третьи поправляли костюмы и грим. Но самое важное – актеры общаются между собой, шутят и веселятся. Это как ничто другое сплачивает коллектив, и тогда никакие сжатые сроки постановке не страшны.

- Это комедия дель-арте, очень много хохм возникает во время репетиций. Кто-то так прикололся, кто-то еще как-то. Саша Лукин, который у нас герой-любовник – это вообще кладезь приколов. Во время репетиции он вышел со сцены, зацепился за что-то и шпага погнулась. Я за ним гонялся, мол, ты что, она ж 300 баксов стоит! Ну выровняли потом, даром что из каленой стали, – со смехом рассказал режиссер.

Кроме того, на репетициях режиссер идеально отточил характер каждого актера – важные роли играли даже те, кто появлялся на сцене на несколько минут: венецианские путаны, которые выбрасывают труп в реку, пьянчуги, возвращающиеся домой, рыбак.

Напомним, что ранее николаевский областной дворец культуры отпраздновал свой 50-летний юбилей.