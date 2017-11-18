В Музей судостроения и флота передали знаки отличия погибших в АТО морпехов и бойцов «Нацкорпуса»

В четверг, 16 ноября, по случаю празднования Дня морской пехоты Украины бойцы из 1-го отдельного батальона морпехов и «Национального корпуса» передали в николаевский Музей судостроения и флота знаки отличия своих погибших побратимов.

Об этом в Facebook написал николаевский фотограф Дмитрий Удовицкий, пишет Niklife.

В частности, в музей были переданы фотографии, боевые удостоверения, награды, шевроны и жетоны солдат, погибших в АТО.

«А еще - память. И веревочка, которая соединяет прошлое с будущим. Порви ее - и никакого будущего не будет. Кто-то другой навяжет вам собственное мнение и свои представления о добре и зле. Эти ребята с 1-го Отдельного батальона морской пехоты и Национального корпуса это понимают, возможно, лучше других. Они пережили потерю Крыма и остановили продвижение врага на Востоке», – подписал фотографии Дмитрий Удовицкий.

Теперь все посетители музея смогут увидеть знаки отличия бойцов, сохраняя память об их великом подвиге, стоившим им жизни.

Напомним, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, полковник Дмитрий Делятицкий попал в рейтинг «Топ-6 военачальников современной Украины».