«Ямы глубиной 22 сантиметра»: николаевские патрульные обратились к Казаковой с требованием принять меры по ремонту дорог

В Николаеве патрульные обратились к и.о. мэру Татьяне Казаковой с требованием повлиять на работу коммунальщиков по проведению ремонтно-восстановительных работ на улице Турбинная и Новозаводская.

Об этом сообщает отдел коммуникаций патрульной полиции Николаевской области.

«Сотрудники Управления патрульной полиции в Николаеве неоднократно обращались в Департамент ЖКХ и КП «ЭЛУ автодорог» об устранении недостатков в содержании улице Турбинная. Однако состояние проезжей части до сих пор остается крайне неудовлетворительным», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, они обратились к Николаевскому горисполкома с требованием повлиять на работу коммунальщиков по проведению ремонта дорог.

В документах обращения к Казаковой указываются разрушения дорожного покрытия, некоторые из них достигают 22 сантиметра глубины.

«–На перекрестке с улицы 12-я Продольная выбоины общей площадью более 400 квадратных метров, некоторые глубинной до 3 сантиметров; – по улице Турбинная, просадка дорожного покрытия площадью 2000 квадратных метров глубиной до 8 сантиметров – перед перекрестком с улицы Троицкая ямы площадью 150 квадратных метров глубиной до 18 сантиметров – от дома №15\3 до перекрестка улицы Новозаводской средняя глубина ямы – 22 сантиметра», – говорится в документации.

Отметим, что из-за разрушений дорожного покрытия, на дороге возникает аварийная ситуация, так как водители вынуждены маневрировать и выезжать на встречную полосу.

Напомним, жители села Софиевка Новобугского района Николаевской области не дали подрядчику уложить асфальт на аварийном мосту через реку Ингул. Подрядчик по заказу Службы автомобильных дорог Николаевской области планировал за ночь уложить асфальт в грязь, лужи и коровьи лепешки.